– Eg er både overraska og glad for å verta tildelt årets Aschehoug-pris. Det er ei stor ære, skriv Ingvar Ambjørnsen på e-post til NRK.

I dag vart Aschehougprisen delt ut for 50. gong under hagefesten til forlaget i Oslo.

Den går til ein som ifølgje juryen har vore ei «motkulturell stemme utanfor det litterære etablissementet.»

PRISVINNAR: Ingvar Ambjørnsen debuterte i 1976. Svart humor og syrleg samfunnskritikk er noko juryen trekker fram ved forfattarskapet til prisvinnaren. Foto: NRK

– Han har oppfunne ein skikkelse, Elling, som har treft nærast kvar og ein. Det er noko av Elling i alle, seier juryleiar Jon Rognlien.

Men det er ikkje berre difor Ambjørnsen vinn prisen:

– Den breie suksessen hans kan skugga for at han er ein utsøkt stilist med sterke naturskildringar, eit teft for drama og sterkt sosialt engasjement, legg Rognlien til.

Prisvinnaren var ikkje til stades under utdelinga grunna sjukdom, men vart ikkje heidra mindre av den grunn.

Aschehougprisen har gått til nokre av dei største namna i norsk litteratur, mellom anna Jon Fosse, Dag Solstad, Vigdis Hjorth og Linn Ullmann.

– Særeige blikk for dei einsame

KRIM TIL UNGDOMMEN: Døden på Oslo S (1988) er andreboka i serien om Pelle og Proffen, og tek føre seg Oslo si bakside. Denne vart filmatisert i 1990. Foto: Cappelen Damm

Ambjørnsen står bak to av dei mest lesne romanseriane i nyare norsk litteratur: ungdomsbokserien om Pelle og Proffen, og bøkene om outsideren Elling. Han har eit særeige blikk for dei einsame og rare sjelene, seier juryen.

Forteljingane til Ambjørnsen fenger framleis – til dømes vart forteljinga om Pelle og Proffen gjort om til teater for fyrste gong i år.

Fleire av bøkene hans er filmatiserte, og den fyrste av tre filmar om outsideren Elling vart nominert til Oscar i 2002.

Skodespelar Per Christian Ellefsen spelte rolla som Elling.

Han seier til NRK under utdelinga av prisen at Ambjørnsen har hatt mykje å seie for mange.

– Han har verkeleg fortent denne prisen. Han har vore ein stor oppmuntring for alle som har slite litt ekstra – og det er det mange av oss som gjer. Han har gjort mykje for folk med arbeidet sitt og for respekten me har for menneske, seier Ellefsen.

30 ÅR: I år er det 30 år sidan Elling karakteren vart til. Her frå innspelinga av den tredje filmen, «Elsk meg i morgon» (2005), med Per Christian Ellefsen i hovudrolla. Foto: Erichsen / SCANPIX

– Han har verkeleg fortent denne prisen. No har han sikra seg evig liv, legg skodespelaren til.

Ambjørnsen debuterte i 1976 og har hatt eit variert forfattarskap. Han står bak fleire romanar, noveller, essay, krim og barne-og ungdomsbøker.

Aschehougprisen er ein litteraturpris som har vorte delt ut årleg sidan 1973. Det er ein ærespris til norske forfattarskap, uansett kva forlag forfattaren er knytt til. Prisen består av ein statuett og eit beløp på 100 000 kroner.