Bookis.com er en nettbokhandel hvor man kan kjøpe både nye og brukte bøker. Til nå har brukerne bare kunnet selge egne brukte bøker, men nå tilbyr Bookis en ny tjeneste for å videreselge bøker.

Torsdag lanserte de tjenesten «Bokpant». Da kjøper man en ny bok, og når bestillingen er bekreftet får du mulighet til velge bokpant. Velger man det henter Bookis boken igjen etter maksimalt 45 dager, og man får tilbake 50 kroner.

De ønsker å skape en mulighet for at norske bokkunder kan spare penger og bidra i klimadugnaden, uten å bryte eksisterende avtaler i bokbransjen.

Bookis er medlemmer i Bokhandlerforeningen og pliktige til å følge «Bokavtalen».

I Bokavtalen står det blant annet at bokhandlerne maksimalt kan gi 12,5 prosent rabatt på prisen forlaget fastsetter fra utgivelsesdato til 1. mai året etter. Det er fordi forlagene skal ha mulighet til å bruke inntektene fra bøker som selger mye, til å finansiere smalere utgivelser, skriver Forleggerforeningen på sine hjemmesider.

SALGSSJEF: Kjersti Myre i forlaget Aschehoug. Foto: Aschehoug

Det er denne regelen Aschehoug nå mener at Bookis bryter.

– Vi mener at Bookis gir en utilbørlig rabatt, og dermed bryter fastprisen, når de først selger en bok til fastpris til maksimalrabatt og deretter utbetaler 50 kroner i bokpant per bok, skriver salgssjef i Aschehoug Kjersti Myre til NRK.

Slutter å levere bøker

Torsdag fikk Bookis beskjed om at Aschehoug stopper å selge gjennom deres kanal. Slik de har gjort siden plattformen ble lansert i desember 2017.

Det overrasker menneskene bak Bookis.

– Vi er tatt litt på senga, sier markedssjef i medgründer i Bookis Lasse Brurok.

De mener de ikke bryter regelen, fordi boken allerede er kjøpt, og dermed er brukt, når de overfører 50 kroner tilbake til kunden.

– Mener de bryter sin del av avtalen

MEDGRÜNDER: Lasse Brurok er med-gründer og markedssjef i Bookis.com. Foto: Oliver Gjølberg

Bookis mener det er Aschehoug som bryter avtalen.

– De har jo leveringsplikt til oss all den tid vi er med på bokavtalen, så vi mener de bryter sin del av avtalen nå, legger han til.

Til dette svarer Myre at det er forlagets plikt å sørge for at deres kunder overholder betingelsene i bokavtalen.

– Vi mener at Bookis ikke overholder fastprisbestemmelsene. Siden Bookis ikke er enig i det har vi valgt å stoppe videresalg til dem, sier hun.

– Om det er lovlig eller ei er vanskelig å si

Ronny Gjendemsjø, førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, mener Bookis prøver å omgå bokavtalen med denne tjenesten.

– Om den er lovlig eller ei er vanskelig å si, legger han til.

Umiddelbart tror Gjendemsjø at det er vanskelig å få en slik tjeneste til å gå klar av Bokavtalen.

EKSPERT: Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

– Da måtte man tydelig skilt disse transaksjonene i løpet av fastprisperioden. Eller så kunne de tilbudt å kjøpe tilbake brukte bøker fra andre bokhandlere også, tror han.

– Vi har tilpasset oss Bokavtalen etter beste evne med denne lanseringen, og skilt transaksjonene både i kommunikasjon og i praksis, svarer Brurok.

Kan ved første øyekast se ut som brudd

Elin Øy, rådgiver i Bokhandlerforeningen, forteller at hun ikke har gått nøye gjennom denne saken, men at hun har hørt om tjenesten til Bookis.

– Ved første øyekast kan det se ut som de knytter en tjeneste som gir en type rabatt til kjøp av en fastpris bok. Det er i strid med bokavtalen, sier hun, men understreker at de ikke har konkludert noe i denne saken.

– Vi trenger nå å få klarhet i vurderingene Bookis har gjort før lanseringen, legger hun til.

Brurok forklarer at utbetalingen av pantebeløpet skjer flere dager etter kjøpet, og dermed er det ikke en pakketjeneste. De tilbyr kunden å kjøpe tilbake en brukt bok for 50 kroner.

– Ikke for å gi rabatt, men for å bygge videre forretning på å selge dem brukt, sier Brurok.

Markedssjefen er åpen for å tilpasse seg til Bokavtalen enda mer, men spør om det er der kampen står i bokbransjen:

– Bokbransjen er redd for at omsetning av brukte bøker skal skade nyboksalget. De er i liten grad villige til å godta Bokpant på dette grunnlag, uansett hvordan vi formulerer det - tror vi.