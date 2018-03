Krimforfatteren Tom Kristensen har skrevet bøker i snart tjue år og også fått Rivertonprisen. Han sier selv at han var moden for en forandring og gleder seg til å skrive sin neste thriller for sitt nye forlag, Capitana.

– Det er kanskje et lite jordskjelv i bokbransjen nå, innrømmer han.

NY KOLLEGA: Tom Kristensen ser frem til å jobbe tettere med forfatter Tom Egeland. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Han har besøk av forlegger Jonas Forsang når NRK treffer ham. Sammen skal de planlegge den videre karrieren til Tom Kristensen. Hans neste bok skal handle om etterretningen. Den kommer ut på Capitana.

– Ble bergtatt

Forfatteren sier han er begeistret over entusiasmen og energien i det nye forlaget. De inviterte forfatteren på lunsj.

– Jeg ble helt bergtatt over den positive stemningen, og sjarmert i senk, sier han.

Han liker også at det nye forlaget skal konsentrere seg om noen få forfattere og ikke så mange utgivelser. Hans gamle forlag, Aschehoug, gir ut nesten hundre bøker i året.

– Det er et stort maskineri, sier Kristensen, som ikke vil kritisere forlaget. Tvert imot. Men han har ikke dårlig samvittighet.

– Det er ikke min oppgave som enslig forfatter å ta vare på den smale litteraturen her i verden. Det må de store forlagene gjøre. Jeg synes det er gøy å komme inn i nye miljøer, sier Tom Kristensen.

Handler det om penger?

– Ja selvsagt, svarer Kristensen. – Det er jo dette jeg lever av. Han vil gjerne selge mer, og han tror også han kommer til å skrive bedre bøker og få tettere oppfølging .

Tar bestselgere

Flere bestselgere har allerede takket ja til overgang fra de store forlagene til den nye forlagsfamilien som milliardær Petter Stordalen har etablert. Jørn Lier Horst som er en av landets bestselgende krimforfattere gikk fra Gyldendal og inn på eiersiden i forlagsfamilien.

Noen dager etter fulgte Tom Egeland, også han en bestselgende krimforfatter, etter. Han sitter nå i styret og får medbestemmelsesrett.

Hva vil du gjerne prioritere?

– Jeg vil gjerne at vi skal tenke bredde, svarer han. Tom Egeland tror at Capitana ikke bare skal gå etter bestselger-navn, men også hente inn nye talenter.