Asap Rocky: – Det ble en skremmende situasjon for oss

– Vi bønnfalt dem; «hør på oss. Vi vil ikke slåss, vi vil ikke i fengsel». Fornærmede ville ha hodetelefonene sine og jeg forsøkte å forklare for ham at han hadde ødelagt dem og at vi ikke hadde dem, sier Asap Rocky i sin forklaring.

Den amerikanske rapperen, som egentlig heter Rakim Mayers, og to av hans livvakter er tiltalt for et voldelig angrep på en 19 år gammel mann i Stockholm sentrum den 30. juni.

Retten hadde på tirsdag og i første halvdel av rettsdagen torsdag hørt den 19 år gamle fornærmedes forklaring om hva som skjedde da Asap Rocky og følget valgte å gå til fysisk angrep på ham og hans 20 år gamle kompis.

Disse bildene viser det som skal være rapperen ASAP Rocky i slåsskamp i Sverige Du trenger javascript for å se video. Disse bildene viser det som skal være rapperen ASAP Rocky i slåsskamp i Sverige

Ville leie sparkesykkel

Rapperen forteller at han og følget hans hadde gått seg en tur i Stockholm for å se byen. Etter en stund hadde de funnet ut at de var langt fra hotellet sitt og ønsket å leie elsparkesykkel for å komme seg raskere tilbake.

De havnet ved hamburgerrestauranten Max og forsøkte å laste ned appen som ville tillate dem å leie sparkesyklene.

– Da kom to menn bort til min livvakt. Jeg fulgte ikke med på hva de sa, men syntes det var rart. Livvakten ba dem gå vekk. De gikk vekk og noen øyeblikk senere kom de tilbake og snakket mer med ham. Fornærmede snakket også med ham. Etter en stund begynte livvakten å dytte dem og ba dem gå vekk, sier Mayers.

Han forteller videre at livvakten etter hvert løftet 19-åringen opp etter kragen og flyttet ham vekk.

– Da tok fornærmede frem hodetelefonene sine og slo etter ham med dem to ganger, slik at de ble ødelagt ved et av slagene, sier han.

Torsdag fortsatte rettssaken mot Asap Rocky. Foto: ANNA-LENA LINDQVIST / AFP

– Hadde underlig oppførsel

Han sier videre at det hele virket rart, og at oppførselen til 19-åringen og kompisen var veldig underlig.

– Jeg kunne ikke unngå å tenke at de var påvirket av narkotika. Vi ville ikke provosere dem, vi ville bare roe ned situasjonen og komme oss vekk.

– Vi visste ikke hva vi kunne forvente, og det ble skremmende for oss.

Han sier de flere ganger ba de to rolig om å gå en annen retning enn dem, men at de ikke ville høre og fulgte etter dem i flere kvartal. Da skal rapperen og følget etter en stund begynt å bli redde.

– Jeg så livvakten min få et kutt, han blør. Jeg visste ikke hva jeg skulle forvente fra disse fremmede fyrene. Jeg er ikke fra Sverige, så det var en veldig paranoid situasjon.

Tok opp flasker fra bakken

Rapperen forteller at på et tidspunkt gikk de forbi noen flasker som de plukket opp og tok med seg fordi de ikke ønsket at de skulle havne i hendene på den fornærmede og kompisen.

Aktoratet spør gjentatte ganger om hvor mange flasker det var på bakken, hvor de stod og hvordan de så ut.

På spørsmålene svarer Mayers at han ikke husker.

Aktor spør flere ganger om hvorfor det lå glasskår og en flaskehals på bakken der slåsskampen hadde funnet sted.

– Jeg aner ikke fordi jeg knuste aldri noen flaske, svarer han.

Flaskene skal de ha lagt ned på bakken etter en stund. Ifølge Mayers startet slagsmålet da fornærmede og kompisen angrep livvakten hans.

– Da blandet jeg meg inn, kastet fornærmede på bakken og tråkket på armen hans. Jeg slo med knyttneven eller dyttet han.

Han sier at han da ble dratt med vekk av livvakten og at hele følget dro tilbake til hotellet.

Det var stor interesse og stort presseoppbud også under den andre rettsdagen. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Jeg vil bare ha rettferdighet

Mot slutten av Mayers sin forklaring får han anledning til å snakke fritt.

– Jeg har tilbragt en måned her nå. Det er femte eller sjette gangen jeg er i Sverige. Jeg har sett fantastisk arkitektur, og ikke så vakre sider her i varetekt, sier han.

– Jeg vil ikke ha noen penger fra domstolen. De kan jeg tjene tilbake. Jeg vil bare ha rettferdighet. Jeg vil at navnet mitt skal renvaskes og jeg vil ha rettferdighet for alle.