– Eg fekk veldig «imposter»-syndrom. At karrieren vart så mykje større enn musikken.

Slik beskriv den 28 år-gamle artisten Ary opplevingane for seks år sidan. Med lyden av pop, elektronika og melankolske tekstar gjorde ho braksuksess i 2016.

Ho vart blant dei mest omtala artistane i norsk presse, og stod på scena på dei største festivalane. Blant anna Øya.

Men ting kjentest ikkje riktig ut.

Stress og forventningar

Ho var ikkje klar for å lage musikk på løpande band.

– Eg elska spelejobbane, og er takksam for moglegheitene eg fekk, men det var ein stressande stad å vere.

Carl Louis og ARY på P3 Gull i 2015. Ary på by:Larm i 2016. Ary på Slottsfjell 2016.

– Det å ikkje innfri forventningane eg følte mange hadde, fortel ho i Lindmo denne veka.

Ho valde å ta ei pause for å ta eit djupdykk i sin eigen sound, lære seg å produsere og få full kontroll og eigarskap til det ho heldt på med.

Men pausen skulle vare lenger enn fyrst tenkt.

Mista tvillingbroren sin

For to år sidan mista ho tvillingbroren sin. Andreas. Han tok livet sitt.

– Han var meir musikalsk enn det eg har vorte til nå, og meir enn det eg nokon gong kjem til å bli. Han var artisten av oss, frå vi var unge, fortel Ary.

Denne veka kom debutalbumet hennar som har fått terningkast seks fleire stadar.

Espen Borge, musikkritikar i NRK, har stor respekt for at Ary tør å blottleggje seg gjennom musikken.

Det er ingen tvil om at Arys brudd med den kommersielle generaliseringen av popmusikken er motivert av noe ekte, og at det ligger en inspirert og kreativt offensiv sjel bak denne plata. Espen Borge, musikkritikar i NRK / Espen Borge, musikkritikar i NRK

Motivasjonen og inspirasjonen kjem frå tvillingbroren. Albumet er dedisert til han.

– Han ville ofte «jamme». Han var mi musikalske verd til eg vart 20 år, og bestemte meg for å lage eigen musikk, forklarar ho.

Fekk ikkje hjelp

Andreas var musikalsk, men han hadde også eit «mørke» som han hadde vanskar med å gje slepp på. Han var deprimert store delar av tida.

Ary opplevde at familien og broren hennar ikkje fekk den hjelpa dei trong.

– Det var utruleg vanskeleg. Foreldra våre jobba hardt for å finne hjelp. Vi prøvde sjølvsagt mange forskjellige vegar i helsevesenet. Utan å oppleve at vi fekk så mykje hjelp.

Foto: Julia marie naglestad

Leitinga etter hjelp varte lenge. Han sleit i ti år med å kome i gang med livet.

– Anten må ein vere ordentleg sjuk, eller vere veldig frisk for å klare seg i helsesystemet.

– Sørge for at hjelpa verkar

I 2020 var totalt 639 personar som tok sitt eige liv. 467 av dei var menn. Sjølvmord er i dag den fremste dødsårsaka blant unge under 30 år.

Fredrik A. Walby i Nasjonalt senter for sjølvmordsforsking og -førebygging (NSSF) fortel at ein del av forklaringa er at menn i mindre grad enn kvinner søker hjelp og støtte i kriser.

– Det handlar om kunnskap om psykisk helse, og erfaringar rundt det å snakke om problem, forklarer han.

Han fortel vidare at yngre gutar ofte har samansette og diffuse problem som kan vere vanskeleg å plukke opp av helsevesenet.

– Derfor er det ikkje berre viktig med tilgang til hjelp, men også at ein sørger for at den hjelpa ein får faktisk verkar, understrekar Walby.

Sprekke hol på sorgbyllar

For Ary hjelpte det å skrive om sorga. Ho gjekk gjennom tankane sine og sprakk hol på det ho beskriv som «sorgbyllar».

Ary hos Lindmo. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Om nokon hadde fortalt meg for to år sidan at eg skulle skrive popalbum om sorg, hadde det vore absurd. Det var einaste måten eg kunne samle alle aspekt ved livet på.

Ho går også fast i sorggruppe.

Viktig å snakke om det

I prosessen har ho innsett at sorga har blitt ein del av identiteten hennar. Det går ikkje over.

– Det er godt å snakke med nokre som veit akkurat korleis det er.

– Paradoksalt nok har sorga gjort meg til eit betre menneske, med større forståing for folk og situasjonar.

Ho understrekar vidare kor viktig det er å snakke om sjølvmord.

– Mange familiar har denne kjensla eg har. Å føle seg så framandgjort og åleine. Det treng ein ikkje, for utruleg mange går gjennom akkurat det same. Det er dumt at det har vorte så vanskeleg å snakke om, avsluttar ho.

Høyr og bli betre kjent med Arys historie i Lindmo i NRK TV.