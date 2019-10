Arve Juritzen: – Mens dere fester i Frankfurt, så dør mangfoldet hjemme i Norge

Bokmessen i Frankfurt er verdens største bokmesse, og i år er Norge gjesteland. Mer enn 500 bøker er allerede oversatt til tysk, og mer enn 100 norske forfattere er en del av programmet i den norske paviljongen på messen.

Samtidig har bokbransjen blandende meninger om at staten bruker 30 millioner kroner på satsingen.

Arve Juritzen gjentar kritikken i P2s sending fra den norske paviljongen på bokmessen.

– Dette har blitt en gedigen fest som inneholder mye annet rart enn bare bøker, startet han.

Hør sendingen i radiospilleren.

Bokmessen i Frankfurt Ekspandér faktaboks Bokmessen i Frankfurt finner sted årlig i Frankfurt am Main.

Det er verdens største bokmesse, og årlig deltar mer enn 7 000 utstillere. Mye av litteraturen som blir oversatt til norsk kjøpes inn her.

Over 280.000 besøker bokmessen over fem dager.

Bokmessens historie går tilbake til 1478. Kort etter at trykkekunsten var oppfunnet av Gutenberg i Mainz, kun få kilometer fra Frankfurt, ble messen holdt for første gang. Bokmessen i Frankfurt bidro avgjørende til utbredelsen av trykkekunsten. Frem til slutten av det 17. århundre forble Frankfurt den sentrale bokmessebyen i Europa.

Norge er hovedland for messen i 2019.

Han trekker frem at den norske paviljongen også inkluderer norsk arkitektur, teater og kunst.

– Jeg har flere ganger denne uken sagt at mens dere fester i Frankfurt, så dør mangfoldet hjemme i Norge. I går fikk jeg bekreftet at jeg har rett, da Falck forlag meldte oppbud. De klarer det ikke lenger fordi de ikke får bøkene inn i kjedene. Vi har en ukultur, vi har en usunn bokbransje i Norge, som har fått etablere seg der noen få forlag har fått etablere seg og styrer hele kjeden. Jeg er redd for at Frankfurt legger et lykketeppe over det, sa Juritzen.

Netflix på messen: Avslører tre nye serier

– Vi ser at mange forfattere gjør gode penger

Kulturminister Trine Skei Grande har tidligere støttet satsingen, og staten har bidratt med 30 millioner kroner. Hun mener kritikken fra Juritzen er feil.

– Jeg tror Norge er eneste landet i verden som har den størrelsen på språket vårt, så mange som trykkes, så mange forfattere som blir skikkelige rike på, sier hun.

– Vi øker stipender, øker lesetiltak og øker antall forlag og øker antall forfattere. Vi ser at mange forfattere også gjør gode penger. Men det er ikke sånn at alle forfattere gjør gode penger, og derfor vi har så gode støtteordninger i Norge, legger hun til.