Artister engasjerer seg for Gaza: – Det eneste jeg kan tenke på

– Det eneste jeg kan tenke på er det som skjer der nede nå.

Det sier artisten Musti. Hun er en av dem som spilte på støttekonserten for Gaza i Kulturkirken Jakob i Oslo tirsdag.

Konserten gikk til akutt humanitær hjelp for de 2 millioner menneskene som er fanget i Gaza.

Flere tusen mennesker har dødd der siden krigen brøt ut, og FN har erklært humanitær krise.

– Det er veldig rart å stå på scenen og spille låter mens det her foregår på den andre siden av verden, sier Musti.

Likevel synes rapperen at det føles riktig å engasjere seg for saken:

– Musikk er et universelt språk. Det betyr mye, håper jeg.

Musti på støttekonserten for Gaza. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Kulturopprop mot bombingen av Gaza

Også artisten Hedvig Mollestad var med på støttekonserten.

– Det er veldig bra å kunne si ifra når noe føles veldig urettferdig, og å si det med musikk, sier hun.

Nesten 2500 norske kulturfolk har skrevet under på et opprop mot bombingen av Gaza.

Karpe, Amanda Delara, Mari Boine, Lars Vaular, Dagny, Bjørn Eidsvåg og Sondre Lerche er blant dem som har signert.

Dette er kulturoppropet Ekspander/minimer faktaboks «Vi er vitne til store forbrytelser mot menneskeheten, og hever stemmen for en umiddelbar våpenhvile i Gaza. Sivile blir utsatt for krigsforbrytelser og har ingen steder å flykte.

2,2 millioner mennesker mangler mat, vann og medisinsk nødhjelp som forhindres av den israelske blokaden. Vi hever nå stemmen for en utvetydig fordømmelse av israelske angrep mot sivile, og for at norske myndigheter skal gjøre alt for å opprettholde folkeretten under de pågående angrepene på det palestinske folk. Stopp bombingen – NÅ!»

– Det som skjer nå er så brutalt og vanvittig.

Det sier Marthe Valle, artisten som initierte oppropet.

– Jeg holder ikke ut å se det. Både med at våre politikere er så stille og feige, og at ikke den vestlige verden gjør mer for å presse Israel til å stoppe dette ufattelige angrepet, sier hun.

Hedvig Mollestad på solidaritetskonsert for Gaza. Foto: Helga Tunheim / Helga Tunheim/NRK

Koster å engasjere seg

Da Veronica Maggio skrev under på et liknende opprop i Sverige ble hun møtt med kritikk.

Veronica Maggio ble beskyldt for å være partisk. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

– Alle sivile ofre på begge sider har dødd forgjeves og på motbydelig vis, skrev hun i etterkant på sin Instagram.

Det er «krevende» å blande musikk og politikk, mener Valle.

Allerede da hun reiste til Palestina for første gang i 2007, skjønte hun at hun ville bruke musikken til å fortelle om det hun hadde sett.

Marthe Valle er initiativtaker til kulturoppropet. Foto: Simen Sundfjord Otterlei

– Jeg har fått mange konkrete tilbakemeldinger på at folk ikke ønsker å samarbeide med meg. Ofte er det Israel og Palestina som utløser nettopp de kontroversene, sier hun.

Michael Duch er professor på Institutt for musikk på NTNU. Han tror mange kunstnere frykter konsekvenser av å ytre seg:

– Ta for eksempel Roger Waters fra Pink Floyd. Når han uttaler seg om Palestina eller Ukraina, så får det jo store konsekvenser.

Roger Waters har skapt kontroverser med sine politiske utspill. Foto: Rob Grabowski / AP

Duch tror kanselleringskultur finnes i musikkverden.

– Jeg tror særlig litt større influensere og artister kjenner på at de ikke har lyst til å gå inn i det her fordi de opplever det som for kontroversielt for å ta et klart standpunkt, sier Marthe Valle.

Men det er en risk Musti er villig til å ta.

– Har du vært redd for å ta et standpunkt?

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg vil ikke våkne om 50 år og føle at jeg sto på feil side av historien, sier hun.