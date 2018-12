Ariana Grande til Norge neste år

I en alder av 25 har den Grammy-nominerte artisten 3 platina-selgende album, 18 milliarder avspillinger og en rekke topp ti hits på Billboard Hot 100 bak seg.

– Kult at en av de aller største artistene nå kommer hit til Norge. Stort at hun legger turneen sin innom Telenor Arena. Hun har et veldig stort talent og er en viktig del av populærkulturen i verden akkurat nå, sier Slottsfjellfestivalens presseansvarlig Sarah Winona Sortland til NRK.

Sarah Winona Sortland er tidligere musikkanmelder og nå pressesjef for Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Foto: Eirik Stokstad Brødholt

– Ariana Grande har mye humor og tar ikke seg selv så veldig høytidelig. Hun har «trynet» på Ellen-show i USA, men fortsatte bare videre i sangen. Jeg er fan, sier Sortland.

Rekordår for Grande

2018 markerer nok et historisk år for Grande. Hun har blitt utnevnt til Billboards «Woman of the Year» og er Grammy-nominert i kategoriene «Best Pop Vocal Album», for sitt nyeste album «Sweetener», og «Best Pop Solo Performance» for låta «God Is A Woman.»

Samtidig nådde hennes nyeste single «Thank you, next» topplasseringen på Billboard Hot 100 og slo rekorden for flest avspillinger på Spotify, for én sang av en kvinnelig artist på en uke.

Turné innom Norge

Sweetener-turneen begynner 18. mars på hjemmebane i USA, og varer frem til 18. juni, før Ariana Grande vender tilbake til Europa fra 17. august.

Norgeskonserten er blant de siste hun gjør før avslutningskonserten 13. oktober i Sveits. Selv om Manchester ikke står på den offisielle turnelisten, lover Ariana Grande ifølge BBC å vende tilbake dit med en spesiell konsert i løpet av Europa-turneen i 2019.

22 mennesker ble drept og hundrevis skadd i et terrorangrep etter hennes Manchester-konsert i mai 2017.

«One love Manchester»

Samme år stilte Ariana Grande på en veldedighetskonsert i den hardt rammede byen.

50.000 publikummere var samlet til minnestund og musikkfest på Old Trafford Cricket Ground. En tydelig rørt Ariana Grande viste takknemlighet for å kunne stå på scenen og hedre terrorofrene, to uker etter konserten som endte svært dramatisk.

Flere av verdens mest kjente artister holdt minnekonserten «One Love Manchester», to uker etter at 22 mennesker ble drept og 100 ble såret i samme by under en konsert med Ariana Grande.

– Kan bli stor konsert

Musikksjefen i NRK P3 og mP3 Daniel Ramberg håper hun tar med noen norske oppvarmere.

– Veldig gøy at Grande tar turen innom Telenor Arena. En av årets udiskutabelt største og mest toneangivende artister, og hun treffer veldig godt med alt hun gjør nå.

Daniel Ramberg, musikksjef i NRK P3 og mP3 sier Grande treffer godt med alt hun gjør nå. Foto: Caroline Lytskjold

Hvis hun tar med seg den flyten inn i 2019 og helt frem til oktober tror jeg det kan bli en stor konsert. Håper hun får til å ta med seg noen norske oppvarmingsacts, sier Ramberg.