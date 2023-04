Årets Spellemann er i gang: – Ekstremt stas

Saken oppdateres.

Tiden er inne for å hylle Norges beste artister, musikere og produsenter.

I år feirer Spellemann sin 50. prisutedelig, og landets største musikknavn er på plass ved H3 Arena på Fornebu for å gjøre stas på Musikk-Norge.

Kan ta storeslem

På listen over de nominerte er det spesielt popduoen Karpe som er nominert i hele seks kategorier.

– Vi er jo veldig takknemlig. Vi har sett artister komme og gå, så det er ikke gitt at vi får lov til å være relevante etter så mange år, forteller Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid.

Hakk i hjel kommer hiphopgruppa Undergrunn som har fått fem nominasjoner.

Undergrunn er nominert i fem kategorier. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hardt kritikk mot «Årets låt»-kategori

Artisten Ary er nominert i kategorien «Elektronika» og skal opptre for første gang på Spellemann. Etter å ha vært borte fra rampelyset i noen år er hun nå tilbake i full styrke.

– Det er gøy å være tilbake. Og det er ekstremt stas å bli nominert med debutplata mi, spesielt siden jeg har produsert den selv.

Den siste uka har det haglet kritikk mot den skjeve kjønnsbalansen med bare menn blant de nominerte i kategorien «Årets låt».

Ary synes at spørsmålet om kjønnskvotering i kategorier er litt vanskelig.

– Det er bra å få en bekreftelse på at man er god, men det hadde ikke føltes like bra om jeg hadde følt at jeg hadde blitt kvotert inn til en kategori.

Ary er nominert i kategorien «elektronika». Foto: Terje Bendiksby / NTB

– For meg betyr det mye å føle meg trygg på på at jeg fortjener det jeg får til, uansett hvilket skjønn jeg er, forteller artisten på den røde løperen.

Mange kjente profiler var til stede på H3 Arena. Her en kjendisene på den røde løperen:

Årets prisvinnere

Her er oversikten over de nominerte i hver kategori. Vinnerne vil bli uthevet så fort prisen er utdelt.

Alternativ pop/rock

Daniel Herskedal, Emilie Nicolas – Out of the Fog

Jenny Hval – Classic Objects

Louien – Figure Me Out

Sondre Lerche – Avatars Of Love

Barnemusikk

Aslak Brimi – Teleskopter

Hallaisiken – 1000 skjermer

Mandarinsaft – Puteslott

Rasmus og Verdens Beste Band – Tunga på gjerdet

Blues

Billy T Band – Hi Paradise

Kurt Slevigen og Arne Fjeld Rasmussen – Paying Homage To The Blues

VINNER: Ledfoot – Coffin Nails

Rita Engedalen – Sun Will Come

Country

Embla and the Karidotters – Hello, I'm Embla

Ingvild Flottorp – I Just Wanna Know It All

Silver Lining – Go Out Nowhere

Trond Svendsen & Tuxedos – Don't Trust the Moon

Elektronika

André Bratten – Picture Music

VINNER: ARY – For Evig

han gaiden – you called me your erika

Jerry Folk – Castle Tapes

Festmusikk

Beathoven – Beathoven 2022

Rotlaus – Rotlaus

Stavangerkameratene – Kom nærmare

Vidar Villa – Vidar Villa (2022)

Hiphop

Jonas Benyoub – Jonas Benyoub 2022

Musti – Ugbad

Tyr – TyrTape

UNDERGRUNN – Undergrunn

Jazz

Master Oogway with Henriette Eilertsen – Happy Village

Moskus – Papirfuglen

Trondheim Jazz Orkester & GURLS – Oui

Wako – Ut av det nye

Klassisk

Ensemble Allegria – Britten/Hagen/Strauss

Leif Ove Andsnes – DVOŘÁK: POETIC TONE PICTURES, OP. 85

Truls Mørk, Håvard Gimse – Bridge, Britten, Debussy: Cello Sonatas

Vilde Frang – Vilde Frang 2022

Metal

CULT MEMBER – Infinite Death

Kampfar – Til Klovers Takt

Khold – Svartsyn

Sylvaine – Nova

Pop

Anna of the North – Crazy Life

AURORA – The Gods We Can Touch

VINNER: Karpe – Omar Sheriff

Sondre Justad – En anna mæ

Rnb/Soul

Beharie – Beharie, the Third

VINNER: Charlotte Dos Santos – Morfo

Fieh – In the Sun in the Rain

Nelly Moar – Nelly Moar

Rock

Honningbarna – Animorphs

Madrugada – Madrugada 2022

The Good The Bad and The Zugly – Research and Destroy

WIZRD – Seasons

Samtid

Ida Løvli Hidle – Skumring

Lasse Marhaug – Context

Løvlid/Hytta/Nyhus – Unamna

Trondheim Symfoniorkester & Opera, Marianne Baudouin Lie og Kai Grinde Myrann – Jon Øivind Ness: Marmæle/Mørkgånga

TONOs komponistpris

Bjørn Morten Christophersen – The Lapse of time

Eirik Hegdal – Eirik Hegdal

Honningbarna – Honningbarna

Inger Hannisdal

Tradisjonsmusikk

Akselsen/Kvernberg/Carstensen – Horta

Erlend Viken Trio – Fete slåtta

VINNER: Gabba – Gabba

Julie Alapnes – Helleristning

Viser og visepop

Ingeborg Oktober – 2018

Moddi – Bråtebrann

Odd Nordstoga – Inn i skogen

Trond Granlund – Sanger jeg lærte av Jokke

Åpen Klasse

Anja Lauvdal – From a Story Now Lost

Ingrid Jasmin – Luna

Jon Balke – Siwan: Hafla

Sound Stories – Il Villaggio

Årets gjennombrudd

Amanda Tenfjord

Ballinciaga

Jonas Benyoub

Ramón

UNDERGRUNN

Årets Internasjonale suksess

Daniel Herskedal

Kristine Tjøgersen

Peder Elias

Sigrid

Årets låt

Ballinciaga, David Mokel – Dans på bordet

Beathoven, Capow x 2g – Sør-Afrika

Karpe – PAF.no

Ramón – Ok jeg lover

UNDERGRUNN – Italia

vinni – glorie

Årets Låtskriver

Karpe

Sondre Lerche

Synne Vo

Undergrunn

Årets Musikkvideo

Aurora – A Temporary High

Karpe – PAF.no

Ramón – SÅ KLART DET GJØR VONDT

SALTI – Demons

Årets Produsent

Aksel Axxe Carlson og Thomas Meyer Kongshavn

AURORA og Magnus Skylstad

Matias Téllez

PACIFY (Ardijan Sopi)

Årets Tekstforfatter

Fredrik Høyer – Baksaas + Høyer

Karpe

Odd Nordstoga

Sondre Lerche

Årets utgivelse

Honningbarna – Animorphs

Karpe – Omar Sheriff

Sondre Lerche – Avatars Of Love

UNDERGRUNN – UNDERGRUNN

Se Spellmannprisen på NRK 1 i kveld klokken 21:45 og i NRK TV.