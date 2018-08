Årets Oscar-kortliste: «Utøya 22. juli», «Blindsone», «Hva vil folk si»

En av disse tre filmene vil i neste uke bli utpekt til å representere Norge i konkurransen om Oscar for beste ikke-engelskspråklige film.

Umulige valg

«Utøya 22. juli» handler om terrorangrepet som rammet Norge i 2011.

Angrepet er godt dokumentert gjennom bøker, mediene og rettssaker, men filmen tar for seg panikken og forvirringen som oppsto, og de umulige valgene ofrene ble stilt overfor.

Andrea Berntzen i «Utøya 22. juli». Foto: Agnete Brun / Nordisk Film Distribusjon

Filmen hadde premiere i Norge 9. mars.

En mors kamp

«Blindsone» handler om en mors kamp for å forstå sin datters krise når den rammer hele familien.

Filmen er en historie om gråsonene i psykisk sykdom. Filmen hadde norsk premiere 24. august.

Pia Tjelta har høstet anerkjennelse for jobben hun gjør i «Blindsone». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Dobbeltliv

I filmen «Hva folk vil si» får vi se norsk-pakistanske Nisha som lever et dobbeltliv. Nisha er 16 år og balanserer mellom et norsk ungdomsliv med venner og gutter ute, og et mer tradisjonelt pakistansk familieliv hjemme.

Filmen fikk nylig fire Amanda-priser og hadde norsk premiere 6. oktober i fjor.

Maria Mozhdah spiller rollen som norsk-pakistanske Nisha i «Hva folk vil si». Foto: Mer Filmdistribusjon

Hvilken av disse filmene som blir den norske Oscar-kandidaten, offentliggjøres tirsdag 4. september.