– Det var et veldig vanskelig valg, sier 15-åringen om hvordan det var å velge hvilken forelder hun skulle ta med seg i seremonien.

Nå har hun landet på mamma.

Human-Etisk Forbund måtte flytte vårens konfirmasjoner, og forteller at det da var begrenset med helger de ulike lokalene hadde ledig gjennom høsten.

– Konfirmantene teller som del av gjestene i seremonien. For å ikke overstige 200 gjester som er myndighetene sitt krav, har de i Bergen kun lov å ha med én gjest hver, forteller organisasjonsrådgiver, Magnhild Marie Bøe-Hansen i Human-Etisk Forbund.

Til vanlig er det 1600 gjester i Grieghallen hvor konfirmasjonene foregår.

Evian er glad for at hun har skilte foreldre, fordi da kan hun ha to fester. Det blir en feiring med moren sin side og en med familien på faren sin side. Foto: Privat

Bestefar på 89 får delta over nett

– Det kom en del reaksjoner fra foresatte da det ble kjent at det kun ble mulig med en gjest. Men samtidig var de takknemlig for at seremoniene ble gjennomført – og ikke minst at de som ikke var fysisk til stede fikk følge seremonien via strømming, sier Bøe-Hansen.

Forbundet har leid inn et profesjonelt filmteam som strømmer seremoniene, noe Evian er glad for fordi hun hadde opprinnelig bestilt plass i salen for sine 15 nærmeste, som nå ikke får være med.

– Vi gjør alt vi kan for at seremoniene fortsatt skal være høytidelige og verdige, og at vi får feiret konfirmantene på en god måte, sier seremonirådgiver i Human-Etisk Forbund, Siri Sandberg.

Det er ingen tvil om at konfirmasjonen til Evian blir påvirket av korona. Men hun ser de positive sidene ved begrensningen.

– Morfaren min på 89 år er invitert, men er ikke i stand til å komme, og nå kan han se på den hjemmefra.

Men kirken har plass til alle

Mens de borgerlige konfirmantene får ha med seg mellom én og fem gjester hver – avhengig av størrelsen på lokalet, så kan ungdommene som konfirmerer seg kristelig invitere opptil 20 gjester i kirken.

Men Den norske kirke har også tilgang på flere lokaler, da det er mange flere kirker enn rådhus i Norge – noe som gjør dette lettere.

I Fagerborg kirke i Oslo er det tid for konfirmasjoner i september, og i år er det planlagt hele fem seremonier, som er mer enn vanlig.

– Vi har fra øverste hold fått beskjed om å legge til rette for at man kan samle så mange som overhodet mulig – innenfor smittevernreglene, sier sokneprest i Fagerborg kirke Sunniva Gylver.

Gylver sier at de har ønsket å legge til rette for at alle som vil være i kirken under gudstjenestene skal kunne det. Spesielt fordi slike ritualer og markeringer samler flokken.

– Jeg opplever at det er utrolig viktig for folk å kunne samle flest mulig av familie og slekt, og kanskje enda mer i Oslo og i andre store byer.

Det er antall konfirmanter på seremonien som avgjør hvor mange gjester man får med seg (kan ikke overstige 200 totalt), pluss størrelsen på lokalet siden man må kunne ha minst en meter mellom hver gjeste kohort. Sunniva Gylver er sokneprest i Fagerborg kirke. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

En stor fordel å ha skilte foreldre

Men det er ikke bare seremonien som blir annerledes. Det er også en maksbegrensning på feiringen etterpå, hvor det kun er lov med 19 gjester.

– Vi skulle opprinnelig ha en stor fest samlet hele familien, men det går ikke nå på grunn av regler og at man bare kan være 20 stykker. Da var vi nødt til å splitte opp festen.

Evian skal ha to fester, en med familien på moren sin side, og en fest med familien på faren sin side.

– Så i år er det en fordel å ha skilte foreldre?

– Ja, det er veldig flaks for meg hvert fall. For meg var det enkelt å splitte det opp, men de som ikke har skilte foreldre da er det ikke så lett.