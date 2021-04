Knutene

1. Bomullsdott

Ta vaksine mot hjernehinnebetennelse.

2. Logoen til blodbussen

Melde seg som blodgiver.

3. Q-tips

Teste seg for korona om man kjenner på symptomer.

4. Munnbind

Kjøp en pakke munnbind og del den ut.

5. 5-kroning

Ta 5 knuter i løpet av en dag

6. FHI-logo

Last ned smittesporingsappen til FHI.

7. Amnesty-Logo

Stryk “NEI er NEI”-merket fra Amnesty på russedressen eller –buksen.

​

8. Liten bøsse

Delta på Krafttak mot kreft. (digitalt blir også godkjent om det finnes bevis)

9. Goodify-logo

Last ned Goodify-appen og gjør ett oppdrag.

10. Solo Super-kork

Vær singel gjennom hele russetiden (17. Mai -> 18. Juni).

11. Rose

Send en rose til en du mener fortjener det, eller en fremmed, via en blomsterbutikk på nett.

12. Solokork

Vær edru gjennom hele russetiden (17. mai -> 18. Juni).

13. Ølkork

Drikk en kasse 0.33-liter øl/cider/rusbrus på 24 timer

14. Etiketten

Drikk en øl/cider/rusbrus på 0.33-liter uten hender eller assistanse.

15. Sølvknute på luetråden

Ta 15 knuter på 24 timer.

16. Sugerør

Drikk en halvliter mens du sitter/står og tisser.

17. Stoppeklokke

Drikk en halvliter øl/cider på ti sekunder.

18. Tampong

Putt to tamponger i munnviken og drikk en halvliter øl/cider.

19. Bit av grønnsak

Gi en grønnsak til en tilfeldig forbipasserende, og stirr dem deretter intenst inn i øynene mens du går vekk.

20. Happymeal-leke

Kjøpe en Happy Meal mens du kjører handlevogn gjennom Drive-through’en på McDonald’s.

21. MOT-Logo

Ta avstand fra alle narkotiske stoffer før, under og etter russetiden.

22. Sneipen

Bomme en røyk av en medruss som røyker og knekke den foran han/henne.

23. Hverandres autograf på dressen

Planlegg med en medelev at dere skal møtes for å ha sex etter timen, høylytt i klasserommet.

24. Kvist fra hagen

Sov i telt i hagen til en lærer.

25. Bit av gavepapir

Feire bursdag til en lærer (læreren trenger ikke å ha bursdag).

26. Signert gullkort

Spandere nattmat på en russ med gullkort.

​

27. Peace-merke

Hold deg unna vold, og oppfordre andre russ til det, gjennom russetiden

28. Bit av putetrekk

Sove under åpen himmel en natt i russetiden.

29. Idolmerke

Starte en allsang på t-banen/bussen.

​

30. Roseblad

Flørte åpenlyst med læreren i timen, og takke for gårsdagen.

31. Bit av hårnett

Flørte åpenlyst med kantinepersonalet på skolen.

32. Liten blomst

Ha seksualundervisning for en førsteklasse time hvor du demonstrerer bevegelsene i praksis.

33. Bokbind

Være aktiv i en hel førsteklasse time

34. Viskelær

Ha på seg buff/bandana foran munnen og solbriller, og stjel en pult fra en VG1 elev under timen deres.

​

35. Kors

Rop «hallelujah!» for alt læreren sier i en time.

36. Grønt kritt

Holde tale om din siste seksuelle opplevelse foran klassen.

37. Bilde av Pinocchio

Fise høyt i timen og overbevise klassen om at det ikke var deg.

38. Badeand

Bade to og to i en balje foran hele skolen, å vaske og skrubbe hverandre.

39. Bilde av Jim Carrey

Si ja til alt noen sier eller spør om en hel skoledag (gjelder ikke seksuell kontakt).

40. Navnelapp

Lat som om du har hukommelsestap en hel skoledag

41. Bit av ordbok

Snakke et annet språk enn norsk og engelsk en hel skoledag.

42. Norsk kakeflagg

Bytte dialekt en hel dag.

43. Lapp med "SKÅL"

Reis deg opp hvert femte minutt i en skoletime og rop “skål!”

44. Teltplugg

Campe sammen med medruss utenfor skolen en natt, sov i telt og spis nødproviant laget med stormkjøkken.

45. Kvist

Sitte i et tre en time før skolestart.

​

46. Smokk

Krabb en hel skoledag

47. Aluminiumsfolie

Bryte seg inn i en fysikktime og forklare hvorfor jorden er flat i fem minutter.

48. Brødskorpe

Gå med brød som sko en hel skoledag/dag

49. Bit av ispapir/lokk

Spis to liter is i løpet av en skoletime.

50. Gullknute på luetråden

Ta 50 knuter

51. Rød Penn

Før logg fra en sen kveld i russetiden og lever den til norsklæreren for retting.

52. Pornobilde

Svare med å lese høyt fra et pornoblad eller annen erotisk tekst med stor innlevelse når læreren spør om noe faglig i timen.

​

53. Pornhub logo

Se på porno i en skoletime, og «glem» å ta i ørepluggene, og lat som ingenting helt til noen gir beskjed.

​

54. Linjal

Vær på skolen hver dag i russetiden

55. Lærersignatur

Ha kamera og mikrofon skrudd på på teams en hel skoledag

56. Teams-logo

Teams i bar overkropp (med kamera)

57. Klistremerke fra banan

Spise en banan erotisk i timen.

58. Vipps-logo

Hold en konsert for nabolaget ditt, fra et vindu eller på gata, hvor du har med en plakat med vippsnummer til et valgfritt, veldedig formål

​

59. Rosa-hjerte klistremerke på dressen

Skriv et kjærlighetsbrev på et A4-ark til et medlem av ditt lokale russestyre.

60. Gull-hjerte klistremerke på dressen

Skriv et kjærlighetsbrev på et A4-ark til et medlem av Russens Hovedstyre.

61. Polaroidbilde

Vær linselus i fem bilder tatt av turister.

62. Bilde av kongefamilien

Ak ned slottstrappen på et akebrett

63. Norsk flagg

Syng nasjonalsangen på Slottsplassen (minst to medruss må være med, husk to meters avstand!)

64. Skolisse

Krabb fra Stortinget til Slottet.

65. Hårlokk

La en medruss klippe deg (håret ditt) med neglesaks.

66. Miniflagg

Heise russedrakten opp i en flaggstang og løpe ti runder rundt stangen i undertøyet.

​

67. Refleks

Ha radarkontroll med hårføner og refleksvest i 50-sonen.

68. Godterileppe

Klin med et medlem av Russens Hovedstyre/ditt lokale russetyre, husk å spørre om lov!

69. Tallet 69 i bremmen

Denne kan du gjette deg frem til.

70. Bit av en bøtte

Finne en frivillig medruss og helle en bøtte med vann over han/henne

71. Godteriburger

Spise en cheeseburger på en bit.

72. Knapp i fargen på dressen

Alltid ha på russedressen/buksen når du befinner deg på et offentlig sted.

73. Knapp i en annen farge enn dressen

Gå med dressen i 60 timer uten å ta den av

74. “L”

Sette en “L” (for øvelseskjøring) bakpå en offentlig tjenestebil.

75. Ispinne

Bade ute før 1. mai.

76. Sheriffstjerne

Gi et slengkyss til en politibetjent, husk å blunke.

77. Bit av skiltet

Sitt sammen med medruss i en rundkjøring, og ha et skilt hvor det står: “Én tut, én skål!”

78. Tusjen

La en medruss bestemme hva du skal tegne i ansiktet på deg selv og gå sånn resten av dagen.

79. Isskje

Finne en frivillig medruss og kline en softis i trynet på ham/henne.

80. Cola-etikett

Fyll munnen med mentos og drikk en halvliter cola.

81. Legofigur

Lat som du er en utstillingsdukke i et butikkvindu i minst fem minutter.

82. Bilde av Barney Stinson

Gå iført dressjakke og slips utenpå russedressen/buksen en hel skoledag.

83. Dratapp fra ølboks

Beer mile - løpe fire runder rundt en friidrettsbane og chugge en øl/valgfri drikkevare før hver runde.

84. Kvikk lunsj-papir

Handle på Vinmonopolet med tursekk, staver og ski på.

85. 1881-logo

Ring opplysningen 1881 og be dem gå inn på russenshovedstyre.no/russeknuter for å anbefale deg fem russeknuter. Deretter, gjennomfør minst tre av de fem anbefalte knutene.

86. Blomst

Sende blomster til en du er hemmelig forelsket i fra Gulesider.no.

87. Emballasjen

Krabb inn i en matvarebutikk og kjøp øl/cider. Dersom du ikke når ølet/cideren må du be om hjelp fra en du ikke kjenner

88. Vaselinboks

Gå hånd-i-hånd med en annen russ fra din kohort i en butikk, glise bredt og kjøpe vaselin og en pakke kondomer.

89. Femtilapp

Prut opp en vare på butikken/i kantina.

90. Pølsepapir

Kjøp en pakke kondomer på en bensinstasjon, gå inn på toalettet med en medruss og kom ut etter fem minutter. Krev pengene tilbake fordi kondomen sprakk.

91. Nakenbilde fra bladet

Kjøp et pornoblad på en bensinstasjon/kiosk. Kom tilbake 20 minutter senere og klag på at bladet ikke oppfylte fantasiene dine.

92. Lokk fra smørboks

Kjøp en pakke smør og spør de ansatte om det funker som glidemiddel.

93. Sikkerhetsnål

Spør moren til en medruss eller en lærer av det motsatte kjønn (over 40 år) om sextips.

94. Åpnet kondom

Kjøp en pakke kondomer kun ved hjelp av kroppsspråket.

95. Tusjkork

Motta autograf på rumpa av et medlem av Russens Hovedstyre.

96. Uåpnet kondom

Ikke ha sex gjennom hele russetiden.

97. Kongle

Ha sikker sex utendørs.

98. Gullkongle

Ha sikker sex i et tre.

99. Blyant

Ha sikker sex med en medruss på skolens område.

100. Gullstjerne i bremmen

Ha sikker sex i løpet av russetiden.

101. Champagnekork

Ha sikker sex med et medlem av Russens Hovedstyre.

102. Hvit champagnekork

Ha sikker sex med presidenten i Russens Hovedstyre.

103. Lekebrannbil

Ha sikker sex mens minst en av partene har menstruasjon.

104. Bit av tøffel

Ha kjæreste gjennom hele russetiden.

105. Rosa fjær

Kyss med en russ av samme kjønn, husk å spørre om lov.

106. Sølvstjerne i bremmen

Ta en klamydiatest.

107. Sex og samfunn-strykemerke

Test deg selv for seksuelt overførbare infeksjoner hos Sex og Samfunn.

108. Knute på luetråden

48 timer uten søvn (172 800 sekunder)

109. FaceTime-logo

Start en FaceTime med fem du har ligget med.

110. Bit av dusjhette/hette når man farger hår

Farge, bleke eller skinnet av håret i løpet av russetiden.

111. Streker på dressen tilsvarende antall shots

Ta så mange shots du klarer på 60 sekunder.

112. Shotteglass

Ta 5 shots før skolen starter.

113. Nøkkelen til låsen

Sett en lås ved Frognerbekken med navnet på en man er glad i.

114. Corona-øl embalasje

Gå i parken og sjekk om 10 stykker holder 1 (2) meteren med en pinne.

115. Snusboksen

Behold samme snusen i leppen i 6 timer.

116. Truse

Sitt en hel skoletime kun iført undertøy.

117. Svømmebriller

Ha gym kun iført svømmetøy.

118. Shampookork

Ikke dusj i noe annet enn øl i tre dager.