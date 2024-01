Arbeiderpartiet betalte stjerneregissør for å forbedre Støres nyttårstale

Han står bak filmer som «Kongens nei», «Hawaii, Oslo» og snart «Quislings siste dager». Nå har Erik Poppe også hatt regi på statsministerens nyttårstale. Et uvanlig grep, ifølge retoriker.

– Jeg bidro med å forbedre måten det ble gjort på, hvordan det skulle se ut og hvordan talen kunne uttrykkes. Jeg hadde ikke så mye med selve talen å gjøre, men kom med enkel instruksjon under opptaket, forteller Erik Poppe, en av Norges mest kjente regissører.

– Jonas Gahr Støre er en svært erfaren formidler, men det er mange måter å formidle sitt budskap på. Noen ganger når det ut, andre ganger bommer man. Jeg så at her kunne jeg bidra, forklarer filmskaperen.

Erik Poppe har ikke bidratt til Statsministerens nyttårstale før, men hjalp Statsministerens kontor med en video som ble laget i forbindelse med overgangen til årtusenskiftet for 24 år siden. Foto: NTB / NTB

– Ville fornye formatet

Det var Arbeiderpartiets partikontor som betalte for Poppes nyttårstale-regi. Hverken Poppe eller partikontoret vil fortelle hva regissøren fikk betalt for jobben.

– Vi ønsket å fornye formatet for nyttårstalen, og Erik Poppe hjalp oss med det og med enkel regi under innspillingen, skriver Halvard Hølleland, statssekretær for Jonas Gahr Støre ved Statsministerens kontor i en e-post til NRK.

Statssekretær Halvard Hølleland (Ap) mener nyttårstalen er statsministerens viktigste tale. Foto: Kunnskapsdepartementet / Ilja C. Hendel

Statsministerens nyttårstale har blitt holdt hvert år siden Einar Gerhardsen (Ap) holdt den første nyttårstalen på radio i 1946. Erik Poppe mener årets tale var viktigere enn på lenge.

– Verden er full av utfordringer, det er mye uro blant folk og det var viktig at talen ble god og samlende, sier regissøren.

Statsminister Jonas Gahr Støre taler til folket.

Spennende tanke, men...

Det er ikke uvanlig at det hentes inn kommunikasjonshjelp i forbindelse med gjennomføringen av en slik tale, forteller flere retorikere NRK har vært i kontakt med. Men det er svært uvanlig at det hentes inn krefter som dette, sier retoriker Andreas Birger Johansen.

– Det er en veldig spennende tanke å hente inn noen som vanligvis jobber med følelser og underholdning. Politikken har mye å lære her. Men jeg syns dessverre ikke at talen ble noe bedre av dette. Poppe klarer ikke å få frem Støres følelser og den føles veldig lik fra året før, sier Johansen.

Retoriker Andreas Birger Johansen mener tanken om å leie inn en filmregissør til en nyttårstale er god. Men er ikke begeistret for gjennomføringen. Foto: Eirik Evjen

Hølleland ved Statsministerens kontor er derimot fornøyd med resultatet:

– Vi synes det ble en god ramme for å formidle budskap om folks økonomiske situasjon, situasjonen i Ukraina og Midtøsten og klimaendringer.

Ikke på grunn av tidligere tilbakemeldinger

Statsministeren fikk svært variable tilbakemeldinger på retorikken og gjennomføringen av en annen tale nylig, nemlig en julehilsen som ble lagt ut på regjeringens hjemmeside i starten av desember.

Støres juletale

Talen skapte fnising i flere podkaster, blant annet i «Tore og Haralds podkast» og i podkasten «Stortingsrestauranten» med Høyre-politikerne Henrik Asheim, Tina Bru og Peter Frølich.

Hølleland avviser at Poppe-grepet ble gjort på grunn av disse tilbakemeldingene.

– Nei, Erik Poppe ble involvert i arbeidet med nyttårstalen i oktober.

Henrik Asheim, nestleder i Høyre og en av programlederne i «Stortingsrestauranten» syns det var lurt å få hjelp fra en person som Erik Poppe til nyttårstalen:

– Poppe er dyktig, så det er sikkert lurt. De fleste av oss er nok mest opptatt av hva statsministeren selv ønsker å fortelle oss.

– Kan det være noe for Høyre å leie inn Joachim Trier for eksempel til fremtidige taler?

– Haha, nei, da tror jeg heller vi skal gå «all inn» på Quentin Tarantino eller noe sånt, ler Asheim.

Høyre-politiker Henrik Asheim er en av tre programledere i podkasten «Stortingsrestauranten». Foto: Karoline Johannessen Litland / NRK

Terningkast?

Poppe selv er fornøyd med gjennomføringen.

– Jeg syns talen ble fin.

– For deg som er vant til terningkast, hvilket terningkast gir du den?

– Jeg triller en femmer, jeg, sier Poppe.

NRK har flere ganger spurt om et intervju med statsminister Jonas Gahr Støre i forbindelse med dette, uten å lykkes.