Apple skal gjøre det vanskeligere for Facebook og Google å spore deg

Facebook kan i dag overvåke nettaktiviteten din selv om du ikke er inne på nettsiden deres. Dersom du besøker en nettavis som har en «Lik-knapp» eller kommentarfelt fra Facebook, fanger selskapet opp informasjonen.

Også Google og andre nettgiganter har lignende sporingsverktøy som overvåker hvilke nettsider du besøker.

Apple kunngjorde på en pressekonferanse i går at de nå vil blokkere denne muligheten i nettleseren sin på Iphone og Mac-maskiner.

– Vi har alle sett dem. Disse lik-knappene, delingsknappene og kommentarfeltene. Vel, det viser seg at de kan overvåke deg uansett om du klikker på dem eller ikke, sa Apples programvaresjef Craig Federighi da han produserte vårens nyheter fra scenen i San Jose i California.

– Vi slår det av.

– En menneskerettighet

I de neste versjonene av operativsystemene IOS og Mac OS vil Facebooks sporingsverktøy automatisk være slått av i selskapets nettleser Safari og brukerne må selv aktivt godta at de skal kunne slås på.

Når du i fremtiden besøker en artikkel på for eksempel NRK.no eller klikker deg gjennom en nettbutikk, vil du få et sprett-opp-vindu med spørsmål om du vil tillate at Facebook, Google eller andre skal få samle inn informasjon og spore aktiviteten din.

Apples toppsjef Tim Cook har den senere tida gjentatte ganger uttrykt bekymring for at store dataselskaper soper inn enorme mengder informasjon om oss.

– Dette med personvern har kommet helt ut av kontroll og jeg tror folk flest ikke er klar over hvem som overvåker dem, hvor mye de blir overvåket og hvor store og detaljerte datamengder som finnes der ute om dem. Vi mener privatliv er en menneskerettighet, sa Cook i et intervju med CNN i går.

Facebook har fått mye kritikk etter Cambridge Analytica-skandalen tidligere i år. Og i helga avslørte New York Times at selskapet fortsatt har avtaler om utlevering av brukernes personlige informasjon til mobiltelefonprodusenter – som Apple.

– Overraskende grep

Datasikkerhetseksperten Kevin Beaumont sier til BBC at Apple med det nye grepet endrer selve kjernen for hvordan en nettleser fungerer.

– Dette er overraskende store endringer som vil føre til et bedre personvern. Her lar Apple brukerne få se med egne øyne når de spores på en nettside, sier Beaumont.

Han konstaterer at Apple legger opp til at brukerne nå vil oppleve mange irriterende sprett-opp-vinduer med advarsler i nettleseren.

– Kanskje Apple satser på at nettsidene nå vil roe ned sporingen, sier han.

I Safari-nettleseren for det nye Mac OS vil Apple også ta opp kampen mot såkalt «fingerprinting» hvor annonsører forsøker å spore brukere til tross for at de har slettet informasjonskapsler.

Ved å blant annet identifisere hva slags nettlesertillegg og skrifttyper du har installert på maskinen, kan annonsørene gjenkjenne deg. Apple vil derfor gi nettsidene langt mindre tilgang på informasjon om maskinen du sitter på.

– Macen din vil framstå som alle andres Mac, og det vil bli betydelig vanskeligere å identifisere din unike maskin, sa Craig Federighi på gårsdagens pressekonferanse.