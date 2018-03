Apple-sjef spår endringar i musikkstrøymetenestene

I eit intervju med BBC seier Jimmy Iovine at både Apple Music og andre strøymetenester for musikk må gjere store endringar for å kunne overleve. I dag tilbyr dei ulike tenestene stort sett den same musikken.

– Det er ganske fint. Du får den songen du vil ha, du får spelelister. Men det må bli meir vekselspel mellom artist og publikum, seier han.

Iovine viser blant anna til Netflix som kvart år bruker store summar på eksklusivt innhald, i tillegg til å ha ein rikhaldig katalog. Likevel klarer dei å halde ein relativt låg månadspris. Han meiner strøymetenestene for musikk tenker for smalt.

– Det er ikkje godt nok å vere ei teneste for å høyre på musikk. Dei må bli kulturelle samlingsstader folk oppsøker, der artistar snakkar med publikummet sitt.

Trur endringar tvingar seg fram

Førsteamanuensis Daniel Nordgård ved Universitetet i Agder trur strøymeselskapa vil avgrense tilbodet, og ta betalt etter kva slags innhald forbrukarane ønsker å ha. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Det at forbrukarane har fått tilgang på «all» musikk gjennom ein universalkatalog, har vore viktig i oppbygginga av strøymeselskapa. Forbrukarane har fått store mengder musikk til ein låg pris. Men no går desse selskapa inn i ein ny fase, seier førsteamanuensis Daniel Nordgård ved Universitetet i Agder.

– Iovine har eit poeng når han seier at det må kome ei endring. Og eg trur det vil tvinge seg fram. Men det er uvisst korleis det vil skje.

Nordgård forskar blant anna på endringane som kjem i forbindelse med digitaliseringa av musikkbransjen. Han tvilar på at endringa skal føre til at strøymetenestene for musikk skal nærme seg Netflix og HBO.

– Eg trur vi i staden vil sjå at selskapa avgrensar tilboda sine. Du betaler for ein grunnpakke, og så betalar du ekstra for å få tilgang på eigenprodusert innhald eller ekstratenester.

Stort vekstpotensial

Noreg og Sverige har lenge vore i front når det gjeld strøyming av musikk. Men no er ting i ferd med å skje i dei store musikkmarknadane. Denne veka melde The Wall Street Jounal at inntektene til den amerikanske platebransjen steig med 17 prosent i fjor. I stor grad takka vere strøyming.

Daniel Ek og Spotify har lenge hatt fordelen av at dei var tidleg ute med å tilby strøyming av musikk. Men for å kunne vekse vidare, må strøymeselskapa jobbe for å skilje seg ut i mengda, trur førsteamanuensis Daniel Nordgård. Foto: TORU YAMANAKA / Afp

Nordgård meiner alle dei store selskapa vil kunne vekse i tida som kjem.

– Det er framleis rom for vekst. Vekstpotensialet i dei store musikkmarknadane er stort. I tillegg kjem nye store marknader, som Asia, der vi også kan vente vekst.

Og då kan kva ekstratilbod den enkelte tilbydar har, vere med å avgjere kor mykje dei veks.