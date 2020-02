Apple nektar skurkar å bruke Iphone på film

Ser du ein person som bruker PC eller ein Android-telefon i ein amerikansk film eller TV-serie, bør du vere på vakt. Vedkomande kan ha vonde hensikter, skal vi tru regissøren Rian Johnson, som er aktuell med filmen «Knives Out», med blant andre Daniel Craig og Jamie Lee Curtis på rollelista.

I eit intervju med Vanity Fair seier Johnson at Apple betalte for produktplassering i filmen, men stilte krav om at skurken i filmen ikkje skulle bruke produkta deira.

– Det kan godt hende dette kjem til å øydelegge for meg dersom eg lagar ein ny spenningsfilm, men det er slik at Apple let oss bruke Iphone i filmar, men det er eit vilkår at skurkane ikkje skal bruke slike telefonar, seier han.

Johnson legg spøkefullt til at han fryktar at regissørar som har ein skurk i ein film dei vil halde hemmeleg, skal ønske han død no.

Den mest brukte merkevara

Apple har lange tradisjonar for merkevarebygging og for å føre streng kontroll med korleis produkta deira blir brukt i underhaldningsindustrien.

I ein artikkel frå 2002 skriv Wired om korleis heltane i thrillerserien «24» brukte Mac-maskiner, medan skurkane brukte Windows-maskiner.

Magasinet fann liknande koplingar i fleire andre filmar, som komediane «Du har m@il» og «Lovlig blond». Der dei vi skal ha empati med brukte Apple-produkt.

Ifølge nettsida Concave, som kartlegg produktplasseringa i amerikanske filmar og TV-seriar, var Apple den mest brukte merkevara i 2018. Ifølge utrekningane dei har gjort, var ulike Apple-produkt synleg i over tre og ein halv time på amerikanske filmar og TV-seriar det året.

I 2018 var Apple den mest produktplasserte merkevara i amerikanske filmar og TV-seriar. Her frå ei scene i filmen «Jurassic World: Fallen Kingdom», som var blant filmane som hadde Apple som sponsor. Foto: Universal

Mange som kjem med vilkår

Men Apple er ikkje den einaste merkevara som set vilkår for kva samanhengar produkta skal opptre.

– Det er vanleg at enkelte merkevarer ikkje ønsker å bli assosiert med ein skurk, eller at eit alkohol- eller bilmerke ikkje ønsker å bli lenka til rollefigurar som er fulle eller involvert i eit krasj, seier direktør Darryl Collis i produktplasseringsselskapet Seesaw Media til The Guardian.

Både Samsung og Sony skal ha fått avtalar verdt fleire millionar dollar avslått då dei ville ha telefonane sine i James Bond-filmen «Spectre». Grunnen skal ha vore at telefonane ikkje blei rekna som gode nok for 007.