Åpner opp for arrangementer med inntil 50 personer

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra torsdag neste uke vil det være mulig å ha arrangementer med inntil 50 deltagere, fortalte helseminister Bent Høie under dagens pressekonferanse.

– Nå åpner vi litt opp, men vi stiller klare vilkår for å beholde kontrollen. Arrangementer blir tillat der det er mulig å holde avstand på minst én meter mellom personer som ikke er i samme husstand.

Regelen for avstand gjelder for arrangementer både utendørs og innendørs. Høie understreket samtidig at når det gjelder smittesporing, så defineres fortsatt nærkontakt som nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter.

– Arrangementer uten en ansvarlig arrangør er ikke tillat. Det blir forbud mot alle arrangementer på offentlig sted for mer enn 50 personer.

Lørdag ble alle arrangementer for flere enn 500 deltagere stoppet frem til 1.september, dermed ble store festivaler og idrettsarrangement avlyst til etter sommeren.

Vil vurdere arrangementer med inntil 200 personer

Anbefaling på hvor mange som kan være sammen uten at det er på et offentlig sted og uten en arrangør som er ansvarlig, vil komme neste uke, ifølge ministeren.

– Hvis vi fortsatt har kontroll på smittespredningen fremover, vil vi vurdere å tillate arrangementer med inntil 200 personer fra 15. juni. Men jeg understreker, den endringen er avhengig av at vi sammen klarer å holde god kontroll på smittespredningen.

Kulturminister Abid Raja stiller seg bak helseministerens budskap om at man må fortsette å holde avstand og være flinke, men er glad for at det nå åpnes litt opp.

– Som kulturminister er det en glede å se at det begynne å komme litt lys i enden av tunnellen. Hvis det er en ansvarlig arrangør, betyr det at opera, konserthus, kino nå faktisk kan åpne igjen. Er ikke det litt deilig?

Ifølge Raja er det foreløpig ingen avklaring på om eller når arrangementer med 200-500 deltagere vil tillates.

– Jeg oppfordrer alle til å fortsette å være flinke, for har vi kontroll, så blir det konserter på Sørlandet og Vestlandet og Innlandet og Nord-Norge, i distriktene og i byene, og vi kan igjen føle på kulturens kraft. Så hold ut, folkens!

Detaljer om 17.mai vil kulturministeren komme med i en pressekonferanse 7.mai.

Taper milliarder hver måned

Siden 12. mars har det vært forbud mot kultur- og idrettsarrangementer, og kulturnæringen taper 3 milliarder kroner hver måned de holder stengt, ifølge beregninger fra Vista Analyse. Det er 20 ganger mer enn det regjeringen gir i krisestøtte.

Til nå har regjeringen lagt frem kompensasjonspakke på 900 millioner kroner til kulturen, frivilligheten og idretten for mars og april.

Hans Ole Rian, leder i Creo, etterlyste torsdag forutsigbarhet. Næringen må vite når de kan starte opp igjen og hvordan, i tillegg ønsket de tilstrekkelig med penger på bordet.