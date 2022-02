Auriane Hoza Ntihabose var 6 år gammel da hun brukte anti permanent for første gang.

Hun hadde tryglet moren sin lenge om å få rette ut det krøllete håret hennes.

Da hun endelig fikk sette seg i frisørstolen og kremen ble smurt utover håret, følte hun at hodebunnen begynte å brenne.

Auriane brukte sterke kjemikalier for å endre håret sitt, nå har hun lagt dem på hylla. Her fra serien Krøll på NRK TV. Foto: OLA HANA / NRK

Bruk av anti-permanent er vanlig hos folk med afrohår og krøller. I 2017 ble det solgt rundt 115 millioner antipermanenter på verdensbasis.

Tidligere var det vanlig at anti-permanentene inneholdt natriumhydroksid (sodium hydroxid på engelsk). Det er det samme som for eksempel brukes for å rense avløp.

Nå har mange produsenter gått over til å bruke kalsiumhydroksid, som skal være mer skånsomt.

Når NRK går gjennom flere ulike anti-permanenter, finner man natriumhydroksid og kalsiumhydroksid på innholdslisten.

Samtidig reklamerer flere produsenter med at deres produkt ikke inneholder lut, eller «lye» på engelsk.

Begge kjemikaliene kan i verste fall gi store etseskader på hud og hår.

Det opplevde Ifiok Peter Adahada fra podkasten «Guttegarderoben». Han brant huden etter å ha brukt anti-permanent.

– Jeg fikk et stort sår her oppe, sier han og tar seg i pannen ved hårfeste.

– Så det sier jo noe om hvor kraftige kjemikalier dette er.

Flere år senere har det fortsatt ikke vokst ut hår der hvor såret var.

– Villedende markedsføring

Alexander H. Sandtorv, førsteamanuensis i organisk kjemi ved Universitetet i Oslo forteller at kalsiumhydroksid er et komplisert navn for lut.

Han er bekymret for at barn bruker dette produktet.

– Det at lut kan gjøre fisk til gelé sier jo noe om hvor sterkt det virkemiddelet er. Disse stoffene er jo ikke bra for hud og hår, sier Sandtorv.

NRK har snakket med flere kjemikere som bekrefter at det er lut, blant annet Elisabeth Jacobsen som er professor ved kjemisk institutt på NTNU.

Flere anti-permanenter markedsføres for barn. På esken står det merket at den ikke inneholder lut. Foto: AIDA KHORAMI / NRK

– Denne inneholder natriumhydroksid (sodium hydroxide på engelsk) men det står at den ikke inneholder lut, hva tenker du om det?

– Det er helt på det rene at sodium hydroxide er lut, lye på engelsk. Så «No-Lye» er regelrett villedende markedsføring, sier Jacobsen.

Hvordan kan det da markedsføres som om det er uten?

Ingen forhåndskontroll av kosmetikk

Det er Mattilsynet som har ansvaret for kosmetikk i Norge. De fører kun tilsyn hvis det er grunn til at det foregår lovbrudd.

– Det er de som produserer og omsetter kosmetiske produkter, som er ansvarlig for at de er trygge og i henhold til regelverket. Mattilsynet har derfor ikke noen «forhåndskontroll» av alle kosmetiske produkter som skal ut i butikkhyllene.

– Mener Mattilsynet at disse hårproduktene er korrekt merket ifølge norsk lov?

–Vi kan dessverre ikke vurdere enkeltprodukter i media, da det vil være som saksbehandling å regne.

Etter at NRK tok kontakt har Mattilsynet sendt en bekymringsmelding for å følge opp på anti-permanentene.

Forbrukerrådet er svært skeptisk til at hårprodukter rettet mot barn inneholder kjemikalier som lut.

–Dersom markedsføringen feilaktig informerer om innholdet i produktet, så er det kritisk, skriver Thomas Iversen i en e-post til NRK.

– Vi kan ikke forvente at forbrukerne kjenner igjen «sodium hydroxide» i innholdsfortegnelsen og vet at dette er stoffet som på folkemunne kalles lut, skriver han.

Ifølge Mattilsynet er det lov med 2 % lut i hårstrekningsprodukter. Men nøyaktig hvor mye lut som finnes i anti-permanentene er vanskelig å få svar på.

NRK har forsøkt å kontakte flere produsenter uten å lykkes.

Men L’Oréal Norge svarte skriftlig på våre henvendelser. Produktene til L'Oréal inneholder kalsiumhydroksid, som skal være mer skånsomt.

– Alle våre produkter gjennomgår strenge vitenskapelige evalueringer, av både interne og uavhengige eksperter.

L’Oréal Norge svarer også at kalsiumhydroksid ikke blir kalt lut på engelsk, de mener derfor at det ikke markedsføres feil når det står «No Lye» på pakkene deres.

