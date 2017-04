Annonsører forlater Fox News' Bill O'Reilly

Blant selskapene som nå ikke vil assosieres med «The O'Reilly Factor», er bilprodusentene Hyundai og BMW, finansgiganten T. Rowe Price, forsikringsselskapet Allstate og legemiddelselskapet GlaxoSmithKline.

Beslutningene er tatt etter at The New York Times avslørte at O’Reilly har betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som har beskyldt ham for seksuell trakassering. Beskyldningene strekker seg hele 15 år tilbake i tid.

O'Reilly er melkeku nummer én for nyhetskanalen og dro ifølge Kantar Media inn over 178 millioner dollar i reklameinntekter i 2015 og 118,6 millioner dollar de første ni månedene av 2016. Det er til sammen i overkant av 2,4 milliarder kroner, regnet etter dagens kurs.

Noen av annonsørene har bare satt pauseknappen på for reklameinnslagene sine, mens andre har kansellerte framtidige avtaler.

Fox News opplyser i en pressemelding at annonsører som trekker reklamen sin fra showet, vil bli henvist til å reklamere i andre Fox-programmer.