– Det var ikkje heilt etter planen å ryke ut fyrst, og eg hadde jo håp om å få vere med lenger, men samstundes er det vanvittig mange sterke konkurrentar som er med.

Skiskyttaren frå Vik i Sogn måtte gå ein liten runde med seg sjølv etter at det vart klart at ho måtte pakke saken sine alt etter den første konkurransen.

– Nokon måtte jo vere den fyrste, så den tok eg meg av.

Konkurransetemaet i opptstartveka var «Allsidighet», og etter første dag låg Flatland som nummer to og hadde stor tru på at dette skulle gå bra. Men dagen etter vart det meir statiske øvelsar, og der sleit ho meir:

– Det var nittigraderen og henging og tilslutt hopping fram og tilbake på lyssignal. Der rauk eg med ein gong, det var verkeleg ikkje ein øvelse for meg.

Dermed havna ho nest nederst på lista, og vart valgt av Glenn til natt-test.

– Han var fantastisk rask, så det gjekk som det gjekk. Men det var heilt rettferdig at han valgte meg. Dei andre låg jo over oss på lista.

MESTERANE: Desse er med i mesternes mester 2019: Bak frå venstre: Glenn Solberg, Ann Kristin Flatland, Hanne Haugland, Ole Martin Årst, Kine Olsen Vedelden, Karina Hollekim, Tom Hilde. Framme frå venstre: Lars Berger, Karoline Dyhre Breivang og Pål Ullevålseter. Foto: Toke Riskjær / Rubicon TV/NRK

«Mesternes Mester» for tiande gong

Det er tiande gongen den populære tv-serien går på norske tv-skjermar. Som i den første sesongen er deltakarane i år i Spania, på den kjende ferieøya Mallorca. Dag Erik Pedersen har vore programleiar i alle ti sesongane, og hadde aldri trudd at serien kom til å få så lang levetid:

–Det er litt som å å klype seg sjølv i armen ved tanken på at vi har halde på i ti år med «Mesternes Mester», seier Pedersen. Vi ante jo ikkje at dette skulle bli det største familieshowet på norsk tv på lang, lang tid då vi satte det heile i gong.

For også i år er sjåartala høge; Over ein million nordmenn såg «Mesternes Mester»-premieren – NRK Kultur og underholdning

Sjølv trur programleiaren sjåarsuksessen handlar om at programmet har gode verdiar i tillegg til å vere eit godt fortalt tv-program:

PROGRAMLEIAR I TI ÅR: Dag Erik Pedersen er stolt over at programmet han leiar har vore ein sjåarsuksess i ti år Foto: Arne Sørenes / nrk

– Det er ikkje eit typisk realityshow med utstemming, inntriger, baksnakking og sånt vi som kjem frå idretten ikkje liker. Det er trygt for familiar med barn å setje seg ned å sjå på dette her, og det trur eg er er nøkkelen til at det har gått så bra.

Meir tid til barna

Ann Kristin Flatland la opp som skiskyttar i 2014 for å få meir tid til dottera Anne som vart fødd i 2012. Stafettbrosen frå OL i Sotsji vart dermed den siste av ei rekkje medaljar, samt to VM-gull, ho var med å vinne for Noreg, både i stafett og i mix-stafett.

Etter at ho rauk ut av Mesternes Mester havna ho på eit hotell i Port de Pollenca, men etter nokre dagar på stranda, vart savnet etter jentene (som no et blitt to) litt for stort. Så då reiste ho heim ein tur, sjølv om det absolutt ikkje var etter planen.

GOD TID PÅ STRANDA: Ann Kristin Flatland fekk brått meir tid til å vere på stranda enn det ho hadde rekna med. Foto: arne sørenes / nrk

– Eg kjende på det i forkant, eg har hatt fleire studier og eksamener i vår, så eg kjende på at det var viktig å få vere litt med jentene mine.

Men det var viktig for produksjonen at andre ikkje fekk vite at Ann Kristin var heime ein tur:

–Det var mykje hysj hysj, folk eg kjende måtte ikkje få vite at eg var heime, for då ville jo folk forstå at eg hadde ryke ut tidleg. Så eg møtte familien til ein miniferie ein heilt anna stad i landet.

Alt i alt er Ann Kristin Flatland klar på at «Mesternes Mester» var ei fantastisk oppleving. Men ho skulle gjerne vore med lenger:

– Det var kjipt å ryke ut først, men dessverre så lukkast det ikkje for meg denne gongen. Det var andre som var sterkare og sprekere enn meg, så då vart det som det vart.