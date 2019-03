Anmeldernes dom: – Filmen tegner et ubehagelig bilde av Jackson

– «Leaving Neverland» inneholder beskrivelser av overgrep som får det til å vri seg i magen, skriver Filmpolitiets anmelder Sigurd Vik, og triller en femmer på terningen.

Han skriver om den kontroversielle dokumentaren «Leaving Neverland», som forteller historien om hvordan en av verdens aller største popstjerner Michael Jackson skal ha misbrukt to menn da de var barn.

James «Jimmy» Safechuck og Wade Robson forteller sin side av historien og kommer med detaljrike beskrivelser om de angivelige seksuelle overgrepene de ble utsatt for på 80- og 90-tallet.

Ubalanse

NRKs anmelder mener dokumentaren maler et rystende bilde av «kongen av pop».

– Hovedinntrykket en sitter igjen med etter å ha sett «Leaving Neverland» blir ikke svekket nevneverdig av filmens formmessige skavanker – det er overgrepsbeskrivelsene og livshistoriene til Robson og Safechuck som virkelig fester seg. Selv om anklagene mot Jackson om seksuelle overgrep ikke er nye, så gir denne dokumentaren ny og anselig tyngde til disse, skriver Vik.

Wade Robson, dokumentarfilmskaper Dan Reed og James Safechuck. Foto: Taylor Jewell / AP

Filmen er utelukkende basert på hovedpersonenes historie. Nettavisens anmelder Katinka Sletten mener den ensidige fortellingen gjør at dokumentaren mangler den tyngden den burde hatt, og sitter igjen med en bismak.

– Det er ikke det at jeg ikke vil tro på de to mennenes versjoner. De virker oppriktig opprørt og gråter bitre tårer mens de snakker. Jeg tror på dem, men klarer likevel ikke å kvitte meg med følelsen om at noen burde vært der for å fortelle Michael Jacksons side av historien, skriver Sletten, som gir filmen terningkast fire.

Også VG lander på det samme terningkastet:

– «Leaving Neverland» er, åpenbare svakheter til tross, en anledning for en hel (populær-) kultur til å se seg selv i speilet én gang til, skriver VGs Morten Ståle Nilsen.

Anmeldelsen i VG er basert på den fire timer lange versjonen av dokumentaren som er blitt sendt på HBO i USA. NRK skal sende en redigert versjon på søndag.

– Noe av det mest ubehagelige med «Leaving Neverland», også for seere som har hatt de bangeste anelser, er hvordan den tegner et bilde av systematiske overgrep. Jackson, hevder filmen, hadde et mønster. Han valgte ofre som kunne minne om små speilbilder av ham selv, og sendte disse gjennom en slags «auditionrunde». Deretter gikk det, igjen ifølge Wade Robson, Jimmy Safechuck og denne filmen, fort, skriver Nilsen.

– Umulig å skille kunsten fra kunstneren

Michael Jackson var verdens største popstjerne. Foto: Rusty Kennedy / AP

– Jeg også elsket Michael Jackson, men etter å ha sett Leaving Neverland, kommer jeg aldri til å klare å høre på musikken hans igjen, skriver den britiske avisa Independents filmanmelder, Clémence Michallon.

Hun fortsetter videre at det er umulig å skille kunsten fra artisten.

– Skru av musikken og lytt til disse to mennene, skriver i Hank Stuever for Washington Post.

Versjonen som vises på NRK og i Europa er en nedklipt versjon av dokumentaren som varer i drøye tre timer. Originalen, som vises på HBO i USA, er på fire timer.