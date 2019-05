Anmeldelser mot youtuberen «Tappelino» er henlagt

Youtuberen Benjamin Foss, bedre kjent som «Tappelino», er ved tre ulike anledninger det siste året blitt anmeldt av «datadetektiv» Mia Landsem. Han er blant annet blitt anmeldt for trusler, hensynsløs adferd og ærekrenkelser.

Søndag får NRK bekreftet fra både Foss selv, og Landsems advokat, at anmeldelsene er henlagt.

– Jeg skal ærlig innrømme at dette kom som en overraskelse, jeg var forberedt på at politiet kom til å teste det i en domstol eller liknende, sier Foss til NRK.

Landsems advokat, Paul Joakim Sandøy, skriver i en sms til NRK at henleggelsene vil bli påklaget.

Avbrøt direktesending

Foss ble opprinnelig kjent fordi han streamet at han spilte ulike spill, direkte på Youtube. Det var under en slik direktesending at Landsem anmeldte ham.

Hun mener at han har truet henne. Hun anmeldte han da også for hensynsløs og trakasserende adferd.

Denne anmeldelsen førte til at Foss fikk et påbud fra politiet om å avslutte direktesendingen og holde seg unna all streaming på internett i 24 timer. I tillegg beslagla politiet datautstyret hans.

– Det er litt syke greier som skjer her. Det kan se ut som at det er relatert til vår kjære «Mia Landsem-sak». Jeg må avslutte streamen inntil videre, då kommer jeg eventuelt tilbake, sa han på sendingen da.

Mia Landsem ble kjent for blant annet å hjelpe Nora Mørk med å få fjernet nakenbilder fra nett. Foto: Kristine Sterud / NRK

– Stiller seg uforstående til henleggelsen

I en SMS til NRK skriver Landsems advokat Paul Joakim Sandøy at de kommer til å klage inn henleggelsen til Statsadvokaten.

– Landsem stiller seg uforstående til henleggelsen på bevisets stilling, og vil påklage avgjørelsen slik at statsadvokaten kan overprøve politiets vurdering, skriver han.

Sandøy skriver at han mener at problemstillingen med det han kaller «nettforfølging» er så nytt at en grundigere vurdering av henleggelsen uansett er fornuftig.

Åpen for å møte til mekling

De tre anmeldelsene fra Landsem er henlagt, men en av dem er oversendt til konfliktrådet for mulig mekling.

– Jeg er helt åpen for å ha en dialog med Mia (Landsem journ.anm.) i konfliktrådet. Det tror jeg kan bli veldig interessant, sier Foss til NRK.

Landsems advokat opplyser til NRK at de mener saken ikke egner seg for konfliktrådet, men at de avventer svar på klagen før de bestemmer seg for om de kommer til å møte til mekling.

Youtuber Dennis Vareide sammen med advokat Jon Wessel-Aas under rettssaken mot Benjamin Foss. Foto: Sverre Holm-Nilsen

Dømt for ærekrenkelser

I januar 2018 ble Foss dømt til å betale 140.000 kroner totalt i oppreisning og saksomkostninger for ærekrenkelser.

Den gang var det med-youtuber Dennis Vareide som trakk Foss for retten.

Foss mente at videoene han da var saksøkt for var kritisk satire, mens Vareide mente det var ærekrenkelser.

– Vi er fornøyde med både utfallet og hvordan dommen er begrunnet. Det er viktig at dommen er skrevet med et bredere perspektiv. Den er pedagogisk skrevet for alle aktører på Youtube og sosiale medier. Og den minner dem om at de er underlagt de samme reglene som andre i samfunnet, sa Vareides advokat Jon Wessel-Aas til NRK etter rettssaken.