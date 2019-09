Anmeldelser av kveldens Stjernekamp

Så langt er det fire deltakere som har forlatt årets Stjernekamp. Sist lørdag var det Åge Sten Nilsen sin tur til å forlate programmet.

I kveld er det hiphop deltakerne skal hamle opp med. Det har allerede ført til utfordringer for enkelte av deltakerne.

Stemmevinduet åpner først når alle låtene er framført og programleder gir klarsignal. Programleder varsler også når avstemningen er avsluttet. Stemmer sendt før eller etter dette vil ikke telle med.

Adrian Jørgensen: «Thrift Shop» av Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz Du trenger javascript for å se video.

1. Adrian Jørgensen: Thrift Shop

Artist/gruppe: Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz (2012). Av Ben Haggerty, Ryan Lewis

Et gøyalt musikkvalg. Denne genuint morsomme hiphoplåta toppet overraskende listene i mange land da den kom ut i 2012. Adrian sliter litt med å henge med rytmisk her og der, men han jobber hardt hele tiden med style og sceneshow. Han treffer tonen godt i refrenget og gjør en ok innsats totalt.

Terningkast 4

Hanne Sørvaag: «I´ll Be Missing You» av Puff Daddy & Faith Evans ft. 112 Du trenger javascript for å se video.

2. Hanne Sørvaag: I´ll Be Missing You

Artist/gruppe: Puff Daddy & Faith Evans ft. 112 (1997). Av Faith Evans, Todd Gaither, Sting

Denne låta er en låt som appellerer til mange generasjoner. Mange vil dra kjensel på refrenget som er en nyversjon av Every Breath You Take med The Police fra 1983. Det er da også i dette fantastiske refrenget at Sørvaag virkelig skinner. Som rapper har hun litt å gå på, men hun holder rytmen fint og snakkesynger seg pent igjennom.

Terningkast 4

Bilal Saab: «Nordaførr» av RSP & Thomax Du trenger javascript for å se video.

3. Bilal Saab: Nordaførr

Artist/gruppe: RSP & Thomax (2010). Av Patrick Bottolfsen, Thomas Nygård, Halvdan Sivertsen (sample)

Bilal hyller Nord-Norge med sin versjon av Nordaførr. Bilal kliner til fra første ord. Han har denne låta så veldig under huden. Det ingenting som ikke kommer fra hjertet i denne sterke framføringen. Rytmisk er han helt presis og han leverer en nydelig flyt gjennom hele nummeret. Dette klarte han!

Terningkast 6

Andrea Santiago: «Work» av Iggy Azalea Du trenger javascript for å se video.

4. Andrea Santiago: Work

Artist/gruppe: Iggy Azalea (2013). Av Iggy Azalea, The Invisible Men, Trocon Markous Roberts, Natalie Sims

Denne låta har en million ord og krever dessuten at Andrea virkelig bad ass hele veien. Hun er nesten det. Sceneshowet er krevende og man ser at hun jobber knallhardt hele veien. Men rappinga er kul og totalt sett var dette en veldig bra gjennomføring av Andrea.

Terningkast 5

Beate Lech: «In Da Club» av 50 Cent Du trenger javascript for å se video.

5. Beate Lech: In Da Club

Artist/gruppe: 50 Cent (2003). Av Curtis Jackson, Andre Young, Mike Elizondo

In Da Club, låta «alle» danset til i 2003 og årene som fulgte. Flere kvinner, blant annet Beyoncé, har laget kule girl power-versjoner av låta. Beate forsøker å gjøre denne låta til sin, men hun er langt unna sjangeren. Det føles litt som skuespill det hele, og dette overbeviste dessverre ikke.

Terningkast 3

Kim Rysstad: «Rapper´s Delight» av The Sugarhill Gang Du trenger javascript for å se video.

6. Kim Rysstad: Rapper´s Delight

Artist/gruppe: The Sugarhill Gang (1979). Av The Sugarhill Gang, Sylvia Robinson, Nile Rodgers, Bernard Edwards, Grandmaster Caz

Denne låta er en veldig hyggelig hiphop-låt. Så hyggelig at den sneik seg inn på hitlistene som første hiphop-låt på slutten av 70-tallet. Den kler den beskjedene og hyggelige folkemusikeren godt. Litt forsiktig kanskje, men denne tolkningen var fint gjennomført.

Terningkast 5

Sondre Mulongo Nystrøm: «Lett å vere rebell i kjellerleiligheten din» av Karpe Diem Du trenger javascript for å se video.

7. Sondre Mulongo Nystrøm: Lett å være rebell i kjellerleiligheten din

Artist/gruppe: Karpe (2015) Av Chirag Rashmikant Patel, Eirik Kiil Saga, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Martin Tjärnberg, Thomas Kongshavn, Tobias Jimson

Karpes låt er politisk hip hop på sitt beste. Låtas tema, utenforskap, er noe Sondre kjenner seg igjen i. Han framfører den med et raseri og sårhet som føles ekte. Sondre har virkelig noe på hjertet i kveld.

Terningkast 6

Kveldens ekspertdommere skulle også til pers. De rundet av kvelden ved å framførte sin nye singel No lies.