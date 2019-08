Leo Ajkic får Jonasprisen

Han får prisen for sitt arbeid i og med seriene «Flukt», «Uro» og «U-landslaget». Prisen er den årlige æresprisen til Institutt for spesialpedagogikk og Universitetet i Oslo, oppkalt etter hovedpersonen i Jens Bjørneboes’ roman «Jonas». Et av hovedkriteriene for prisen er at prisvinneren skal ha «medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke et problem.» Jonasprisen består av et diplom og et stipend på 30.000 kroner.