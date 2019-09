Britene dropper folkets røst i MGP

Storbritannia har ikke vunnet Eurovision Song Contest siden 1997. (Katrina and the Waves, bildet). Det er ti år siden de ble topp ti. Nå har BBC bestemt seg for å skrote ordningen med å la publikum stemme fram vinnerlåten. I stedet ber de plateselskapet BMG om å plukke ut både sang og artist til neste års finale i Rotterdam, skriver The Guardian