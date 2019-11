Terningkast 5

Det årlige juleshowet på Latter har de siste årene servert Oslo-publikumet variert og ungt innhold, og i 2019 er det Maria Stavang, Henrik Farley og Martin Lepperød som inntar scenen.

Stavang er også kjent under sitt alias «Piateed», og hittil har hennes komiske kunster for det meste vært å finne på nett, mens Farley og Lepperød er faste, månedlige bidragsytere på Latters klubbscene med blant annet improshowet «Alt er Nytt». En stor applaus til Latter, som nok en gang benytter anledningen til å løfte frem unge, friske komikertalenter.

God kjemi og dynamikk

De tre humoristene viser seg raskt tilliten verdig, selv om de ifølge seg selv i introvideoen er pære fulle. I sine egne presentasjoner får vi vite litt om hvem de er, eller rettere sagt: hvem de dessverre er.

Selvironisering er nok et av de vanligste grepene i norsk standup, men hva gjør vel det når det kan leveres så nytt og forfriskende? Både Stavang og Lepperød er foreldrenes store skam, mens frekkasen Farley – og hans svært kledelige selvgodhet – fullstendig overkjører alle tilløp til selvharselas.

Frekkasen Farley er kledelig selvgod. Foto: Sondre Børrestad / Stand Up Norge

Dynamikken og kjemien mellom de tre komikerne er i det hele tatt svært god allerede fra de spør: «er det noe liv her».

Hva angår form og vinkling, blir vi lovet et variert show med standup, impro og musikalske innslag, med utgangspunkt i «det som er stress med julen». Akkurat den røde tråden ser vi ikke så veldig ofte igjen, men den savnes heller aldri. Et humorshow om jul på Klubbscenen på Latter krever egentlig ingen spesiell innpakning, og det sier seg vel selv at vi skal få høre hvorfor jul er kjipt, fremfor hvorfor jul er rått.

Fornyende

Tidlig i showet blir vi presentert for standup-settet til Henrik Farley. Her er det tydelig at nerver har fått vike for selvtillit, og det med god grunn. Farley leverer friskt materiale på løpende bånd, og har hele tiden stålkontroll på publikum i den mørke kjelleren på Aker Brygge. Han klarer til og med å gi oss en så sjelden edelsten som en morsom og ny Paradise Hotel-vits – et vitsetema jeg egentlig skulle ønske ble begravet i 2010. Desto mer imponerende!

Martin Lepperød viser ved flere anledninger sin evne til å fornye selvironi-humor, blant annet gjennom et svært godt og velspilt videoinnslag fra et mislykket innbruddsforsøk i sine foreldres hus, og et eksepsjonelt sterkt levert standup-sett om vinteren i Norge. Å hei sann, tenk at det går an å gjøre det temaet nytt og spennende.

Vitser om både Paradise og norsk vinter, forbedret i samme show? Rett og slett dødsmorsomt.

Løfter svakt tekstarbeid

Sketsjene og de øvrige videoinnslagene utover i showet er også meget vellykkede. Det er også her Maria Stavang kommer mest til sin rett. Farley og Lepperød har kanskje mer erfaring med ren standup, mens Stavang har et virkelig talent for act-outs og karakterer. Det merkes også i hennes eget standup-sett, der et litt under middels tekstarbeid løftes betraktelig av hennes betimelige leveranser, og forfriskende tolkning av arketyper.

Maria Stavang har virkelig talent for act-outs. Foto: Sondre Børrestad / Stand Up Norge

Jeg ønsket meg egentlig flere innslag som la til rette for Stavangs litt outrerte og særegne humorteknikker, og syns det er synd at man i stedet har funnet plass til to musikalnumre jeg egentlig godt kunne levd uten. Det er ganske vrient det der, å formidle humor gjennom musikk, og det føles litt som en kunst som døde med enten Dag Frøland eller Boyzvoice.

Står med glans

Julelatter 2019 lander likevel fjellstøtt på alle seks bein, og står igjen som et meget godt stykke håndverk i en vanskelig sjanger som ofte belemres med middels god hummer og understekt kanari. Skal man lage mye, og mye forskjellig, bør man ha tunga rett i munnen – og det klarer Stavang, Lepperød og Farley med glans.

Showet føles motivert, gjennomarbeidet, og viktigst av alt: det funker alltid for publikum.