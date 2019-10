Akkompagnert av smooth bossa-nova tar den hysterisk usmoothe Truls Svendsen et tilbakeblikk på en karriere full av fåfengt dansing, tjukkasvitser og smørblid ja-mentalitet.

Formen settes tidlig når Truls Svendsen, kjent for sin naivistiske og selvironiske humor, inntar Latter i Oslo med sceneshow som komiker: Vi blir presentert for et sjarmerende bilde av Truls som barn sammen med noen godt leverte vitser om babyvekt. Denne starten gjør at man forventer en viss troskap til en kronologisk gjennomgang av ikke bare karrieren, men livet så langt.

Det holder bare en liten stund før det store revyspøkelset innhenter oss med litt tilsynelatende urelatert sang og dans. Akkurat det er slett ikke uventet fra en mann som har Single Ladies-dansen som sitt magnum opus, men det virker litt umotivert at man midt i en morsom og godt fortalt historie fra ungdommen skal bryte ut i salsa.

Tapet av den kronologiske formen glemmer publikum imidlertid fort når Truls deretter dybdeanalyserer sin egen salsa-prestasjon like etterpå. Og det er her Truls Svendsen funker best for meg, en komiker med en herlig treffsikker innsikt i egne tilkortkommenheter. Truls Svendsen som analyserer Truls Svendsen kunne sjarmert en uruk-hai, og så fort et litt utslitt dansenummer er forbi, kan publikum atter fryde seg over perfekt levering av velskrevne vitser.

God og sunn, nordnorsk folkehumor

De mange sang– og dansenumrene føles litt som pauseunderholdning mens man venter på vitsene. Vitser som bærer preg av god og sunn, nordnorsk folkehumor. Nesten hver eneste vits treffer midt i sikringsboksen, for å sitere en annen norsk komiker.

Standup-komikeren Truls Svendsen er rett og slett forfriskende, og imponerer hele tiden med glitrende levering og timing. Svendsens fortellertekniske talent kommer spesielt til syne i sædcelle-sketsjen hvor han forklarer hvordan det gikk til at han ble pappa.

Publikumstekke i verdensklasse

Det er utvilsomt krevende å fylle en hel time med selvironi uten at publikum går lei, men det gjør de heldigvis aldri her. Truls har det litt voksne Latter-publikummet i sin hule hånd gjennom hele den svært gjennomarbeidede forestillingen. Han kjenner målgruppen sin, for å låne et begrep fra reklamebransjen.

Når showet går mot slutten og Single Ladies runger fra høyttalerne, går det et lettelsens sukk gjennom hele salen. Det eneste dansenummeret alle virkelig ventet på! For la oss være ærlige: Et Truls Svendsen-show uten Single Ladies, ville vært som en Sisqo-konsert uten Thong Song.

Så til tross for litt kaotisk struktur og nokså umotiverte høyresvinger her og der, er Truls Svendsen også en godgutt på humor-scenen. Personlig tror jeg imidlertid at det er mulig å bli mett av «Truls gjør ting han ikke kan», som salsa, stripping og rekonstruksjon av Flashdance. Kanskje det er mulig å få enda mer av den herlig bortkomne standup-komikeren til neste sceneshow?