Terningkast: 5

Fieh var opprinnelig en trio bestående av vokalist Sofie Tollefsbøl, trommeslager Ola Øverby og bassist Andreas Rukan, men teller åtte personer på scenen fredag kveld. Etter fem år på nu-soulens dreieskive, er resultatet et eksepsjonelt tight orkester og en imponerende instrumentpark. Ensemblet fra Oppland har nylig sluppet sin første fullengder, den guloransje godbiten «Cold Water Burning Ski», og fredag kveld var det duket for utsolgt releasekonsert på Parkteatret i Oslo.

Vokalist Tollefsbøl proklamerer på et tidspunkt fra scenen at planen var å skape deres egen drømmekonsert. Det har jeg lyst til å takke for at de gjorde. Det er noe fortryllende med et band som går så tilsynelatende disiplinert til verks for å skape noe så herlig udisiplinert, og resultatet er en imponerende velspilt affære som overstiger alle de klassiske forestillingene man gjerne har før en konsert.

Fieh overstiger de klassiske forventningene man har før en konsert. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Et show

Dette er mer enn man som regel våger å håpe på når man står der med det litt triste plastglasset og ser lokalet fylle seg opp. Man har hørt plata, og vet hva det går i – eksperimentell nu-soul som ofte er vanskelig å overføre til scene. Kompliserte arrangementer og instrumentalpartier fremført med en kledelig form for minimalisme som bidrar til å senke terskelen også for dem som vanligvis sliter litt med sånt.

Allerede fra første låt «Doyuwanna» blir det klinkende klart at dette ikke er en konsert, men et show. Et svært ambisiøst show som mot alle odds går klar av det fryktede flinkis-stempelet, og det er imponerende når det inneholder unisone soloer på klarinett, tverrfløyte og trompet.

Ren og skjær kunstformidling

Sofie Tollefsbøl, flankert av koristene Thea Lien og Solveig Wang, skaper en stemning på scenen som bidrar til at man raskt forstår at Fieh handler om pur og ren kjærlighet til den musikalske skaperkraften: det er ingen tvil om at denne gjengen har et dønn ærlig og tydelig forhold til håndverket sitt. Her er ingen påklistrede fakter eller slitsomt koketteri, bare ren og skjær kunstformidling.

Sofie Tollefsbøl, flankert av koristene Thea Lien og Solveig Wang. Foto: JAVIER ERNESTO AURIS CHAVEZ / NRK

De tre i front håndterer scenen på en sånn måte at man skulle ønske det var lov å røyke inne, og at årstallet var et helt annet. Estetikken representeres gjennom matchende oransje klesplagg og herlig Top of the Pops-koreografi. Det hele føles egentlig som en sløy, fransk film, og jeg elsker det.

Litt seigt

Etter en god og lang fremførelse av «Brain» tar Tollefsbøl seg tid til å presentere bandet sitt, og tar oss dermed tilbake til upretensiøse Norge igjen. Her har egentlig hvert bandmedlem presentert seg selv med hver sin solo underveis i låta, og det er klart det tar tid når så mange skal gjennom 2–3 minutter med solo.

Konserten kan føles som en fransk film. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Det kan selvsagt bli litt i meste laget, og det bærer midtpartiet i showet preg av. Etter hvert går det litt seigt, men heldigvis er avslutningslåta «So Fly» helt fantastisk. Den varer og rekker den også, men det må være noe av det aller kuleste jeg har sett på en norsk scene på en god stund. For en låt, og for en formidling. Stemninga er bedre enn på en kjøttbein-festival for hunder, og derfor blir jeg litt skuffa når ekstranummeret viser seg å ta den helt, helt ned igjen.

Heldigvis avslutter showet med å bevise at det er nettopp det: et show. En festlig rulletekst (!) glir over bakteppet før Fieh drar oss gjennom hiten «Glu».

Sofie Tollefsbøl sa at dette var akkurat som å være på grendehuset på hjembygda Eina. Med fare for å erte på meg hissige grendehus-innehavere, tør jeg gjette på at dette faktisk var enda kulere enn det. Bra jobba!

​​​​​​​NB! Ekspandér faktaboks Fieh spilte to strake konserter på Parkteateret fredag kveld. Denne anmeldelsen omhandler konserten for oss over 18, med start kl 22.

