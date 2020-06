Dypere, sløyere og drøyere

Terningkast 5.

Beste låter: «Now I’m In It», «I Know Alone», «All That Ever Mattered»

Søstrene Este, Alana og Danielle Haim vokste opp i en musikalsk familie utenfor Los Angeles, og spilte i coverbandet Rockinhaim med mor Donna og far Moti frem til de med stor suksess lanserte sitt eget band med samme navn som seg selv – Haim.

De to første albumene deres, «Days Are Gone» (2013) og «Something To Tell You» (2017) gjorde Haim til et av samtidens mest omtalte og hyllede poprock-band. Og med en rekke eksentriske og intense liveopptredener har det bidratt til at ryktet deres har vokst seg sterkere og sterkere.

Nå er bandets tredje album, «Women In Music Pt. III» modent for lansering, og det kunne knapt gått stort bedre.

Fra trygt til helt egen sound

For meg bar Haims tidligere album preg av den litt ubestemmelige miksen av trygge, men fengende musikalske rammer og forsiktig tekstlig utfoldelse. Vel låt det som helt ålreit indierock, men det ble ikke spilt mye hos meg. Det kommer til å endre seg nå.

«Women In Music Pt. III» er i all hovedsak en demonstrasjon i hvordan ulike musikalske uttrykk kan mikses, eltes og knas til en helt egen og gjenkjennelig sound.

Den rocksteady-inspirerte åpningslåten «Los Angeles», der vokalist Danielle elegant smører depresjonen sin utover en refleksjon rundt hjembyen, glir over i den mer klassiske riffbaserte poprock-låten «The Steps». Her er uttrykket langt på vei snillere, en låt man kan presentere på talkshows og radiointervjuer. Den nevnte krigen mot depresjon er tilbake på «I Know Alone», og sykdommen beskrives ekstremt treffsikkert fra Haims penn. En kraftsalve av en låt som også gir et nikk til en av gruppas inspirasjonskilder, Joni Mitchell.

Den tekstlige utfoldelsen er med andre ord av langt mer alvorlig og dyptpløyende art, og de mange velplasserte sparkene til forhåndsdømmingene og «jenteband»-stemplene Haim-søstrene må gjennomgå føles eksepsjonelt tilfredsstillende.

Låter som får lange liv

Via Fleetwood Mac-inspirerte softrock-låter som «Up For a Dream» og «Don’t Wanna» rekker vi også innom en 90-talls R’n’b-vibe i både «3 AM» (som klarer å få et såpass utslitt tema som booty calls til å låte friskt), og den deilig sløve badeleke-låten «Another Try».

Etter den Prince-aktige «All That Ever Mattered» blir den snikende følelsen av hitmaskin stadig sterkere, og når den suverent minimalistiske «Hallelujah» er ferdig har jeg for lengst skjønt at de fleste av disse låtene kommer til å få lange og gode liv.

Musikk som ser fremover

Haim har med «Women In Music Pt. III» vist et bredt og dynamisk register som gjør skam på mine mistanker om «nok et ålreit indierock-band». Det er dypere, sløyere og drøyere.

I arbeidet med albumet har bandmedlemmene også latt seg inspirere av ulike personlige traumer, og det har tydelig gitt mer liv til tekstene. Den akkurat passe eksperimentelle sjangerflørtingen gjør også sitt for å plassere Haim i den delen av popmusikken som er med på å se fremover heller enn bakover. Det er jo vel og bra med god, 70-tallsinspirert softrock, men det er mildt sagt betryggende å høre at de mer moderne poputtrykkene også er til stede, for eksempel i den glitrende «Now I’m In It».

«Women In Music Pt. III» garanterer Haim-fansen et glitrende gjenhør med favorittene, og hos de nye lytterne vil antagelig add-to-playlist-knappen få bein å gå på.