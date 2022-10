Et epos for outsidere

Nina Lykke har tidligere vist oss det norske samfunnets iboende dårskap sett gjennom brillene til leger og lærere.

Denne gangen skal det ryddes opp i den norske litterære ande­dammen. Og hvem har hun så valgt ut til å gjøre rydde­jobben?

Hils på Knut A. Pettersen! Forfatter. Godt opp i femti­årene.

Han har ikke klart å skrive noe ordentlig på flere år. Han blir fortsatt husket for sin tredje roman, som han omtaler som «Den Berømte Boken».

Til gjengjeld har han nylig opplevd å bli portrettert som overgriper av en yngre kvinnelig forfatter.

Og nettopp henne er han blitt invitert til å sitte i et panel med på landets største litteratur­festival på Lillehammer. Det bærer ubønnhørlig av sted mot showdown ved Gudbrandsdals­lågens bredd!

Nach på hotellet

Før oppgjørets time nærmer seg skal vi også en tur innom alt annet som kan sies å tilhøre standard­menyen for en norsk litteratur­festival på 2020-tallet.

Samer, feminister i hijab, trans­personer og mumlende kenyanske poeter – alle møtes de over en pølse på festen til Dagbladet og på nachspiel på Breiseth hotell.

Uendelige rekker av dårlig forberedte litterære samtaler skal ledes av vimsete program­ledere, foran et publikum som ikke klarer å la være å gløtte ned i mobilene.

Fremtidige arkivarer som lurer på hvordan vår tid fortonet seg, vil få et rikt kilde­tilfang i denne romanen.

Ulike virkeligheter

Men det finnes også en annen sannhet om denne overgrepsanklagede kulturmannen. Denne sannheten blir ivaretatt av Knuts ekskone Lene. Hun vet at han ikke er i stand til å trakassere noe som helst.

Tvert imot. Han er, og har egentlig alltid vært, en sånn en som kvinner velger seg helt frivillig.

To virkelighets­beskrivelser står altså mot hverandre.

Er Knut et ganske vanlig menneske med styrker og svak­heter på vikende front, slik eks­kona vet han er – eller er han en kåt øgle, slik han framstår i tusenvis av eksemplarer gjennom «Virkelighets­forfatterens» roman?

Problemet var at begge deler, både ståpikk og rumpetafsing, virkelig hendte. Bare ikke slik hun beskriver det. Fra boka «Vi er ikke her for å ha det morsomt» av Nina Lykke

Tatovert på pølsefest

Men hvordan står det så til med kultur­kvinnen? Er hun viet tilstrekkelig oppmerk­somhet?

Hvilke kvinne­roller finnes tilgjengelige i vår tids litterære og mediale fortellinger? Er det slik at kvinnen har en tendens til å ende opp som offer? Hva blir da i så fall litteraturens oppgave?

Nina Lykke bidrar med noen nye varianter: drita full, ung, tatovert kvinne uten hemninger på pølsefest. Strategisk virkelighets­forfatter som setter seg i offerposisjon for å bygge sin litterære karriere.

Lykke nyanserer ved å karikere. Det er hennes strategi, og den kommer hun langt med.

Disse provokasjonene har et under­liggende budskap. Denne typen damer må det være mulig å vise frem og snakke om. Og det skal gjøres ved hjelp av over­drivelser. Det er det som er kunstens oppgave. Å snakke helt fritt. Hel­garderinger kan man drive med i den såkalte virkeligheten. Kunstneren er ikke her for å ha det morsomt!

Så er da spørsmålet til slutt hvor kunstnerisk vellykket dette blir. Svaret på det er, også i denne romanen, at lesningen er en litt blandet fornøyelse. Noen dialoger sitter som et skudd. Andre ikke.

Skyter fra hofta

At en kultur­mann skulle bli hengt ut med både for­navn og etter­navn i en norsk roman, står ikke helt til troende – og det er et sentralt premiss i fortellingen.

Kanskje, jeg tror jeg skal si kanskje, kunne jeg også ønsket meg et noe mer nyansert portrett av Knuts femme fatale når de til slutt møtes på scenen.

Men disse inn­vendingene skygger ikke for den gleden jeg føler over at norsk litteratur har Nina Lykke.

Hun er en trapes­artist som balanserer på stram line – uten sikker­hets­nett. Hun er hoff­narren som sier det som det er. Barnet som på­peker det åpen­bare. Det gjør henne til en gave­pakke til alle som føler seg litt på siden av det konforme.

Nina Lykke har skrevet et epos for outsidere.

