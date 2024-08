Det er bare å gi seg over.

Selv om jeg flere ganger underveis tenkte at, nei, dette blir for mye. For 970 sider og drøye 1,2 kilo bok krever sitt av leseren, både fysisk og psykisk.

«Under brosteinen, stranden!» er en enorm prestasjon av en mann med et gedigent fortellertalent og med sansen for både skrekk­filmer, spion­thrillere og cowboy-klassikere.

Denne romanen inneholder alt dette og mer til.

Store tanker

Hvordan kan vi vite at det vi opplever er virkelig? Er det mulig å leve flere liv? Hva om vi bare er en drøm i en annens hjerne?

Slike spørsmål stiller Johan Harstad, samtidig som han også tematiserer begrepet tid.

Og jeg ser den: Skal man først skrive en roman om tid, må man bruke tid.

Tvære ut scener, begi seg inn på omveier. Det må være fristende å hoppe fritt både i kronologi og geografi. Og knytte mange små liv sammen – slik en atom­reaktor har behov for ørsmå bestand­deler som agerer med hverandre – for å skape en ny og flammende energi.

Digresjonene blir en nødvendighet. Innholdet gir formen.

MENNESKET OG TEKNOLOGIEN: Johan Harstad har gjennom flere av bøkene sine interessert seg for grenselandet mellom fiksjon og virkelighet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ungdommelig opprør

Det aller fineste i dette gigantiske verket er oppvekst­skildringene fra 1990-tallets Forus og Stavanger, en inderlig og likevel slentrende fortelling om vennskap, kjærlighet og ungdommelig rastløshet i ventingen på at noe fantastisk skal skje.

Her skriver Harstad seg inn i landskapet til en Saabye Christensen eller en Tore Renberg, forfattere som begge husker hvordan det var å være ung og intenst levende.

En sentral del av spesielt unge gutters modus operandi i omgivelser hvor ingenting spesielt foregår er nettopp å finne ut hva som egentlig foregår, overbevist som de er om at noe, skjult eller ikke, faktisk foregår. Dette involverer vanligvis en hel del trasking 360° rundt ting og bygninger, med et skimmer av en følelse av at det du gjør er et resultat av samfunns­messig samvittighet mer enn noe annet, fordi hvis noe skulle foregå her og de senere blir spurt om hvorfor de ikke sa fra eller gjorde noe med det, vil det ikke ta seg godt ut, ikke for noen vil det det. «Under brosteinen, stranden!» av Johan Harstad

Kjernekraftens opp- og nedsider

Vi er i Rogaland, Norge, på slutten av 1990-tallet.

Der vandrer de tre vennene Ingmar, Jonatan og Peter rundt, etter hvert blir også Ebba med, og litt tradisjonelt, i en ellers utradisjonell roman, blir alle tre forhekset av henne.

Faren hennes jobber med den uglesette Kubikel-reaktoren, en reaktor som med litt mer forskning skal kunne gjøre olje­boringen overflødig.

Men er reaktoren en trussel for omgivelsene?

Kompisene kommer over skummel stråling på et annet vis. De finner en gjemt brosteins­lignende gjenstand i et fraflyttet hus i nærheten.

Oppdagelsen får alvorlige konsekvenser, og det skal også vise seg at den har laget trøbbel før, på den avsides­liggende øya Tristan de Cunha om lag 30 år tidligere.

På nåtidsplanet, i 2018, da ungdommene er blitt voksne og skilt for alle vinder, er både amerikansk og russisk etterretning på sporet av den mystiske artefakten, som med sine egenskaper kan forrykke den globale balansen.

Eller er det bare innbilning?

Enhver assosiasjon til Ringen, som Tolkiens drabanter var på jakt etter, er selvfølgelig tilsiktet.

Les også Dette er bøkene du bør lese i høst

Aktivisme og psykiatri

Men Johan Harstad fortaper seg ikke i det magiske.

Han skriver om zapatistenes frigjørings­kamp i Mexico, om container­fart på verdenshavene, om aktivistiske naturvernere på Island og lagring av atomavfall i Finland.

Han skriver om traurig arbeid i grå kontor­lokaler, om ensomhet som får gråtende radio­amatører til å snakke sammen på tvers av jordkloden, lenge etter at mer moderne teknologiske verktøy kunne gjort nytten.

Det er i det hele tatt en så stor kunnskaps­rikdom i romanen, som både er reell og oppdiktet, at en stakkars leser både jubler og trenger en pust i bakken.

Drømmen om en bedre fremtid

Person­galleriet er omfattende, og stort sett klarer Harstad å gi alle skikkelsene sine personlige og minne­verdige karakter­trekk.

Selve tittelen stammer fra en parole fra ungdoms­opprøret i Paris i 1968.

De idealistiske demonstrantene fant sand under bro­steinene som de brøt opp fra gatene for å barrikadere seg. Tusenvis av små korn åpenbarte seg. Linjen til atomene Harstad propper denne romanen med, er åpenbar. Det er også opprøret, ønsket om endring, håpet om det vidunderlige.

Ja, jeg er begeistret. Rørt. Og ikke minst imponert.

Men også sliten.

PRISBELØNNET: I 2019 stakk Johan Harstad av med Aschehougprisen, som selvfølgelig ble delt ut på Aschehougs hagefest. Foto: Berit Roald / NTB

Høstens mest ambisiøse roman

Kunne boken vært like god, om den var 750 sider? Når romanen går så grundig inn i ulike skikkelser, også etterretnings­agenter med flere identiteter enn vi klarer å holde styr på, må vi også inn i drømmene deres?

Samtidig blir det litt som å spørre: Ville verden vært bedre uten blå­veisen? Tistelen, myggen, sjiraffen?

Jeg argumenterer mot meg selv, kan jeg merke, for på sin overveldende, overlessede og overbevisende måte får den drevne fortelleren det hele til å henge sammen.

For lang eller ei, «Under brosteinen, stranden!» er et ambisiøst verk; fortvilende kompakt iblant, for så å åpne seg i de vakreste mellom­menneskelige skildringer.

Romanen er rasende i sin kamp mot forfallet, sørgelig i sin beskrivelse av alt som blir borte, rørende nostalgisk, fascinerende fabulerende i sin utforsking av virkeligheten.

Og fremtiden, hva aner vi om den?

Ett er i alle fall sikkert: Ingen som har lest denne boken, vil komme umerket fra den.

NRK anmelder Foto: Gyldendal Tittel : «Under brosteinen, stranden!»

: «Under brosteinen, stranden!» Forfatter : Johan Harstad

: Johan Harstad Sjanger : Roman

: Roman Utgitt : 23. august 2024

: 23. august 2024 Antall sider: 970

970 Forlag: Gyldendal