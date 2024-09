Dmitrij Sjostakovitsj var den mest ikoniske komponist noensinne fostret av den mektige og frykt­inngytende stats­dannelsen Sovjetunionen.

Til tross for begrenset kunstnerisk ytrings­frihet i et autoritært kommunist­diktatur klarte han å skape musikk med en enorm uttrykks­kraft.

SOVJETRUSSERNES STØRSTE: Dmitrij Sjostakovitsj (1906–1975). Mange sovjetrussere opplevde at Sjostakovitsj tematiserte og bearbeidet lidelser og statlig terror som ellers ikke kunne diskuteres åpenlyst. Foto: Deutsche Fotothek/Wikimedia Commons

Sjostakovitsj' viktigste arv er de 15 symfoniene komponert mellom 1925 og 1971. Det gjør ham til den siste store symfoniker i den vestlige tradisjonen.

Å spille inn alle disse symfoniene på plate – omtrent 12 timer musikk sammenlagt – er et stort løft. Ikke desto mindre er det akkurat dette Oslo-filharmonien og sjef­dirigent Klaus Mäkelä har gitt seg i kast med, på prestisje­merket Decca.

Første album ut viser et orkester og en dirigent som er fullt på høyde med situasjonen, og vel så det.

KJEMPEOPPGAVE: Oslo-filharmonien og deres dirigent aktualiserer Sjostakovitsj med dedikasjon. De skal feste 15 symfonier til plate, totalt. Foto: John-Halvdan Olsen-Halvorsen

Musikalsk linedans

Det er neppe tilfeldig at stjerne­dirigent Klaus Mäkelä og Oslo-filharmonien velger å innlede sin serie med innspillinger av Sjostakovitsj’ komplette symfonier med akkurat nummer 4, 5 og 6.

Som trilogi dekker disse symfoniene kronologisk den mest kritiske fasen i Sjostakovitsj’ forhold til Stalin-regimet, og samtidig de mest grufulle år i Sovjetunionens historie.

Det er uunngåelig å ikke høre denne musikken som både selv­biografisk og som krønike over dype sår påført det sovjetiske folkets sjel.

STÅLMANNEN: Josef Stalin var Sovjetunionens leder 1924–1953. Under hans kommunistisk regime døde hundretusener i de verste utrenskningsårene. Foto: SCANPIX

Særlig gjelder dette Symfoni nr. 5 i d-moll, som var komponistens offentlige botsøvelse etter å ha blitt angrepet i kommunist­partiets avis Pravda i 1936.

Med pistol rettet mot tinningen klarte Sjostakovitsj mesterstykket å komponere en symfoni som både tilfredsstilte regimets krav, og samtidig fremsto for enhver oppegående lytter som uttrykk for individets sorg over kapitulasjonen for en brutal overmakt.

Hør kritiker Eystein Sandvik fortelle den dramatiske historien og spille musikk i Studio 2:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Studio 2 - P2».

Urfremføringen i Leningrad i november 1937, på høyden av Stalins utrenskinger, utløste en flod­bølge av følelser. Mange i salen brast høylytt i gråt.

Sobert og ettertenksomt

Sjostakovitsj' symfonier kjennetegnes av ekstreme kontraster i følelsene. Ikke minst gjelder dette den modernistiske Symfoni nr. 4 i c-moll (1936), som Klaus Mäkelä driver opp til et hårreisende klimaks i den gigantisk anlagte første­satsen.



Alt i alt er det imidlertid en relativt sober og ettertenksom Sjostakovitsj vi møter på plata.

Ytter­satsene i Symfoni nr. 5 har for eksempel et betydelig mer moderat tempo enn det vi finner på orkesterets forrige, smått legendariske, innspilling under Mariss Jansons fra 1987.

SPILTE I OSLO: Oslo-filharmonien, her ved oboist Sigurd Greve, spilte en av symfoniene i konserthuset for å feire egen plate. Foto: John-Halvdan Olsen-Halvorsen / Oslo-filharmonien

I det hele tatt styrer Mäkelä unna ekstremer, uten at dette medfører at musikken oppleves som underspilt. Tvert imot er dette en Sjostakovitsj som vinner i emosjonell kraft ved å ikke males i for plakat­aktige farger.

Unntaket er den dempede åpnings­delen av femte­symfoniens første sats, som mangler et element av uforløst spenning før dramaet for alvor drar seg til.

Best lykkes Mäkelä etter min mening i den gåtefulle Symfoni nr. 6 i h-moll (1939), hvor Sjostakovitsj bryter med alle forventninger om tradisjonell og «oppbyggelig» symfonisk form.

Mäkelä holder den lange og ørken­aktige førstesatsen på en knivsegg, og klarer å skape en sjelden opplevelse av nesten total still­stand, som om musikken svever mellom liv og død.

Samtidig er dette en av mange satser i disse tre symfoniene hvor flere av Oslo-filharmoniens enkelt­musikere trer frem forbilledlig. Sjostakovitsj er glad i å legge melodier i solo­blåsere, særlig fra treblåserrekka. Uten unntak formes disse innsikts­fullt og gripende.

MÄKELÄ OG MUSIKERNE: På fløyte Ting-Wei Chen, obo: David Strunck, klarinett: Leif Arne Tangen Pedersen, og fagott: Ole Kristian Dahl, bare noen av musikerne som former musikken gripende. Foto: John-Halvdan Olsen-Halvorsen / Oslo-filharmonien

Plass i hylla

Det skal noe til før jeg skroter mine gamle favoritter til fordel for yngre utfordrere når det gjelder Sjostakovitsj.

De russiske dirigentene Kirill Kondrasjin og Jevgenij Mravinskij urfremførte mange av hans symfonier, begge med en hudløshet og dybde i sine fortolkninger av mesterens verk som ettertiden aldri har klart å nå opp til.

Samtidig finnes det ingen fasit for hvordan disse verkene skal spilles, og et blikk fra utsiden kan avdekke aspekter som den indre krets var mindre oppmerksomme på. Stalin og Brezjnev er historie, og mye politikk og musikk har runnet i havet siden Dmitri Dmitrijevitsj la ned pennen i 1975.

Oslo-filharmonien og Klaus Mäkelä har tatt fatt på oppgaven med å aktualisere Sjostakovitsj med alvor og dedikasjon.

Resultatet er et album som jeg kommer til å lytte mer til, mens jeg venter spent på fortsettelsen.