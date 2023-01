Allereie då eposet «Iliaden» blei festa til papyrus for snart 3000 år sidan, hadde eventyra om Akilles og dei andre versert munnleg i fleire hundre år.

Då amerikanske Madeline Miller gav ut romanen «Sangen om Akilles» i 2012, skreiv ho seg dermed inn i ein tradisjon like lang som vestleg litteratur.

Sjølv om det er mykje vi ikkje veit om «Iliaden» og tvillingverket «Odysseen», er det temmeleg sikkert at begge er nedskrivne om lag på 700-talet før Kristus.

Siden har dei inspirert stadig nye generasjonar av kunstnarar til å lage forteljingar, dikt, vasemåleri, skodespel og film om heltegjerningar og fanteri frå det gamle Hellas.

At Madeline Miller underviste tenåringar i latin og gresk i 10 år før ho tok PC-en fatt og skreiv sin versjon, fortel oss to ting: at Miller kan gresk, og at ho veit kva som slår an i målgruppa.

Nye tider, nye tolkingar. Vår tids Akilles er både arkaisk og moderne. Han ofrar alt for æra, men er elles ein omgjengeleg fyr.

AKILLES I VÅR TID: Den moderniserte versjonen av historia om Akilles kom ut på engelsk i 2012, til god omtale. Eit tiår seinare har ho stått opp igjen gjennom TikTok, og ein ny generasjon har trykt den greske myten til brystet. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

Kjekke gutar i krigen

Millers Akilles stemplar inn på mange av dei vesentlege postane: Han er son av havgudinna Tetis og kong Pelevs. Han er vakker, og dyktig i strid. Han blir fostra opp av den kloke kentauren Kheiron.

Saman med mange andre greske småkongar dreg han til Troja for å hente tilbake den vakre Helena, som er røva av den trojanske prinsen Paris.

Ein dag blir han rasande, og der, med Akilles' raseri, startar historia i «Iliaden», eposet som dekkjer nokre dagar av den 10 år lange Trojakrigen: «Syng gudinne, om vreden som tok Peleiden Akillevs…»

Forteljaren av «Iliaden» står eit stykke unna. Historia går på versemålet heksameter, språket er snirklete, digresjonane mange, lange og dels innforståtte. Lesaren skal ha tunga beint i munnen for å henge med.

Miller gjev ordet til venen og elskaren Patroklos. Han fortel om livet slik han opplever det, og det i heilt daglegdags moderne prosa.

Dei to kjem ikkje til Troja før på side 195. Før det har dei levd eit rikt liv.

INSPIRERANDE STROFER: Akilles og Patroklos si kjærleik har skapt ei solid samling av fankunst på nett. FRÅ TIKTOK TIL NORLI: Suksessen til «Songen om Akilles» i lesehesthjørnet av TikTok, kjærleg kalla BookTok, har ført til at den har fått eit nytt liv i bokhandlere og bibliotek. EI KUNSTNARISK TIDSREISE: Fankunsten frå «Songen om Akilles» lèt lesarane sjå for seg korleis elskarane hadde set ut i si tid.

Homofil monogami

I romanen utforskar dei to prinsane verda – og ikkje minst erotikken. Patroklos og Akilles elskar kvarandre. Ikkje berre som tenåringar, slik vanleg var, men også når dei blir vaksne og skulle hatt kone og skaffa seg arvingar.

At Akilles blir far til Phyrros, er meir for eit uhell å rekne.

Patroklos er vår mann. Han ser at mykje av det Akilles har for seg er temmeleg lite bra sett med moderne auge, og blir ein slags formidlar mellom arkaisk tid og vår tid.

Han er halve sjelen min, som dikteren sier. Snart kommer han til å være død, og æren hans er alt som vil gjenstå. Æren er hans barn, det kjæreste han eier. Skal jeg bebreide ham for dette?

Godt forsøk, Patroklos, men forståing er ikkje nok. Når Akilles rasar og slår seg vrang, må kraftigare verkemiddel til, og eg kan røpe så mykje som at blod vil flyte.

BookTok-kommentatorane, som har elska kjærleikshistoria, finn den blodige vendinga «heart-breaking». Det kan dei ha rett i.

Ein sprikande, men spennande versjon

Når historia om hjå Miller blir ei, i all hovudsak, realistisk og lett slentrande historie om varme kjensler mellom to unge menn, skjer det mykje.

Gudane blir nedtona. Akilles’ forhold til kvinner blir vanskeleg å forstå. Raseriet hans, som handlar om ære, blir temmeleg irrasjonelt, og dagleg liv i krigssona gjennom ti lange år blir meir enn merkeleg.

Men det er jo mykje rart i den versjonen vi finn i «Iliaden» også, sjølv om den høge stilen gjev større toleranse for brot med det sannsynlege.

«Sangen om Akilles» er godt oppbygd og spennande fortalt. At fleire BookTok-brukarar viser fram bunker av bøker for vidare studiar av gresk mytologi, er direkte oppløftande.

NRK anmelder Ekspandér faktaboks Tittel : «Sangen om Akilles»

: «Sangen om Akilles» Forfattar : Madeline Miller

: Madeline Miller Omsettar : Heidi Sævareid

: Heidi Sævareid Sjanger : Skjønnlitteratur

: Skjønnlitteratur Forlag : Cappelen Damm

: Cappelen Damm Sider : 250

: 250 Dato: 5. januar 2023