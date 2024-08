Av alle de norske nazistene under andre verdens­krig var trolig Henry Oliver Rinnan den verste og mest beryktede.

Historien om Rinnan­bandens siste dager er som å være vitne til en sakte nedstigning i helvete, en studie av hvordan ondskapen eter opp seg selv.

Naturlig nok har denne blod­dynkede undergangs­historien blitt fortalt i mange forskjellige versjoner opp igjennom årene. Nå har det gått så lang tid etter krigen at forfattere begynner å våge å gå tettere på hoved­personen: Henry Rinnan selv.

Om Henry Oliver Rinnan Foto: NRK Født: 14. mai 1915 i Levanger

Død: 1. februar 1947, Trondheim (henrettet ved skyting) Bakgrunn: En av de mest beryktede norske krigsforbryterne, kjent for sin ekstreme brutalitet under okkupasjonen av Norge.

Ledet Rinnanbanden, en norsk nazistisk gruppe som samarbeidet med Gestapo under andre verdenskrig. Handlinger: Infiltrerte og knuste norske motstandsgrupper, særlig kommunistiske, på vegne av Gestapo.

Kjent for brutal tortur, mishandling og henrettelser av norske patrioter.

Rinnanbanden har ansvar for at mer enn 80 nordmenn døde, mer enn 1000 tilfeller av grov tortur, og at omkring 1000 nordmenn ble sendt til tyske konsentrasjonsleire.

Nikolaj Frobenius har stått bak en imponerende liste romaner og film­manus, som ofte handler om vold og ondskap, og menneskets kapasitet for grusomhet.

I en kronikk i Aftenposten i sommer skriver Frobenius om det han kaller «en betydelig berørings­angst til det å gi nazistene og medløperne et menneskelig ansikt».

I enda sterkere grad enn Simon Stranger i «Leksikon om Lys og mørke», velger Frobenius å fortelle mye av historien fra Rinnans syns­vinkel, med rikelig tilgang til hans indre liv og tanke­verden.

Jeg er ikke overbevist om at det var en god idé.

Framgang og undergang

Strukturen i fortellingen er tydelig. Den er basert på Rinnans vei fra fattig­huset via toppen av sitt velde under krigen, til han i 1947 ender sitt liv foran eksekusjons­pelotongen.

«The rise and fall of Rinnan», med andre ord. Omtrent som en typisk gangster­film, som «Scarface» eller «Public Enemy».

«Rasende lys» minner også om slike filmer på den måten at hoved­personen ikke endrer seg.

Jo, han blir mer paranoid, mer skruppelløs og voldelig, han tråkker over flere og flere moralske grenser, men han kommer aldri fram til noen moralsk erkjennelse eller angrer på det han har gjort.

Et monster trer fram

Frobenius antyder flere svar på hvordan Rinnan ble den han ble. Rinnan var en fremmed fugl i det trønderske landskapet før krigen. Han var lav, mørk, med et ansikt som ble omtalt som «finsk» eller «mongolsk».

Fattigdommen bidrar til utenfor­skapet. Da den lille familien hans tidlig under krigen havner på fattig­huset, er Rinnan desperat. Gestapo skjønner at dette er en mann som er villig til å gjøre hva som helst for å komme seg ut av den håpløse situasjonen, og gir ham muligheten til å gjøre akkurat det.

Ute i Europa raser verdens­krigen, den skaper en mentalitet der menneske­liv er billige. Og den rådende nasjonal­sosialismen blant de nye makt­haverne framelsker fanatisme og nådeløshet mot alle fiender.

Eller er det dietten av alkohol og metamfetamin som er årsaken til Rinnans paranoia og hensynsløshet?

Ondskapens normalitet

Det ser ut til at Frobenius prøver å vise oss Rinnan som en vanlig mann. Å få oss til å gjenkjenne potensialet til ondskap som ligger der, latent. Det bor liksom en liten fascist, en liten sadist, en liten Henry Oliver Rinnan i oss alle.

Selvfølgelig var det fristende etter krigen å eksternalisere skylden og ondskapen. Til det var Rinnan perfekt. Han var fremmedartet, liten, mørk. Han var unorsk. Han var ikke som oss gode nordmenn.

Likevel tror jeg denne analysen er mangelfull. For det er virkelig noe som gjør Rinnan forskjellig fra andre. Det er hans mangel på moral, skam eller anger, hans totale mangel på samvittighet.

Det er det som gjør ham i stand til å begå ugjerninger som vi andre ville vemmes over. Eller som ville plage oss daglig, i all ettertid, dersom vi hadde utført dem.

Svikter på det indre

«Rasende lys» kan ses på som en skjønn­litterær adaptasjon av «Rinnans testamente» fra 2008. Dette er en dokumentarbok basert på intervjuer med Rinnan foretatt i fengselet etter krigen.

Frobenius dramatiserer og dikter videre på mange av hendelsene som blir omtalt i denne boken.

(...) Guds plan var den planen han hadde levd og at han ikke kunne ha levd et annet liv, for det var Guds vilje, og ikke noe han styrte, ikke noe Henry Rinnan kunne styre, (...) Indre monolog, Henry Rinnan Fra boken «Rasende lys»

I mange scener fungerer dette godt, og gir et livaktig inntrykk av hvordan dette kunne ha spilt seg ut.

Nå og da tangerer Frobenius krigs­filmens klisjeer, for eksempel i form av iskalde, sigarett­røykende gestapister. Uten at det oppleves som et problem, mer som et bevisst spill med våre mentale forestillinger om Krigen.

Der det svikter, er forsøkene på å levendegjøre karakterenes psyke. Jeg kjøper ikke Frobenius' forsøk på å puste liv i Rinnans indre verden.

Enten det er Rinnan sin fantasi om å være en ensom mann på månen, eller det er visjonen av tittelens rasende lys (som trolig er basert på Rinnans egne utsagn, og muligens også er en referanse til Lucifer, den falne lysengelen).

Det samme gjelder når forfatteren dikter seg inn i tankene til motstands­folkene, som Odd Sørli og hans forlovede Edel Sødahl, partier jeg finner godt over grensen til det smakløse.

Over seg så hun mennenes ansikter. Hatet som skimret. Blikkene hun ikke forsto. Fingrene deres. Hun tok imot slagene som var de forskremte gjester. Hun tenkte hun måtte invitere dem inn. Da forsvant det verste av smerten, brodden i den. Om Edel Sødahl Fra boken «Rasende lys»

Så hvor er det forsøkene på å skildre Rinnans indre liv svikter? Dels er det fordi Frobenius, uansett hvor kapabel han er som forfatter, selvfølgelig ikke kan vise oss hva som egentlig foregikk i Rinnans psyke. Det er åpenbart at dette aldri blir mer enn gjetninger og kreative fantasier.

Men mer grunnleggende er det fordi følelses­livet til Henry Rinnan strengt tatt ikke er spesielt interessant.

Det er handlingene som definerer folk som Rinnan. Ikke hva han følte eller ikke følte.

Nei, vi kan ikke vite hva som foregikk i Rinnans hode. Og ingen forfatter kan gi oss tilgang til det.

Og hvor sterkt ønsker vi egentlig å finne det ut?

