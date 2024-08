Forblåst og spektakulært

Breaking ikke til OL i LA28: – Vil satse på særegne amerikanske lagsporter

For første gang i historien er breaking en olympisk sport. Men det kan bli første og siste gang.

Breaking står ikke på OL-programmet til neste sommer-OL i Los Angeles i 2028. I en e-post til NRK forklarer de hvorfor:

«Det var med stor respekt for sporten og tung avveiing at LA28 bestemte seg for å utelate breaking fra programmet. [...]

LA28 anerkjenner det breaking kan gi OL, men vi ønsket et helhetlig og balansert program av nye, særegne amerikanske sporter. [...]»

Journalistens oversettelse.

Om breaking vil stå på programmet i Brisbane 2032, er fortsatt uvisst. Men Nito Rihal, ansvarlig for breaking i Norges Danseforbund, sier til NRK at ifølge hennes kilder, er det fortsatt er håp.

