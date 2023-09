Enda mer fra familien Raja

«Kvinnene i dette gravfølget måtte stå et godt stykke unna gravstedet mens seremonien pågikk. Det spilte ingen rolle om mennesket i kisten var sønn, datter, bror eller far. Hadde en av oss menstruasjon, ble vi regnet som urene. Som barn hadde jeg lært at hvis man var uren og oppsøkte graven før de siste koranversene var sagt, kunne man risikere at den døde ikke kom til paradis.»