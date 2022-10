En venn er død.

En venn er død og skal begraves. Heretter er det «framover» som gjelder, men for dikt-jeget stopper det opp. Han slutter å gå ut av leiligheten, og svarer ikke når telefonen ringer.

Opp-stoppet er også språklig. Diktene har en motstand i seg, en slags stamming som forteller at visse ting bør forbli usagt fordi umuligheten ikke kan overkommes med ord.

Hold det ekte og hold tilbake, sier Thomas Stene-Johansen med sin bok «Med stor og stum k».

Dette er det som skiller hans diktsamling om død og sorg fra de fleste andres: frekk­heten til å la være å lesse på eller sverme bort.

Det er hva det er og sånn er det bare, heter det heller hos ham.

Ligner skuespill

At språket butter fra tid til annen, får det til å virke genuint. Diktene virker ikke planlagt og flikket til det perfekte, men som noe som oppstår her og nå.

En sakte utpakking av et innhold hvor ordene går frem og tilbake og litt i sirkler, men like riktig avløser og avføder hverandre slik de gjør når man tenker høyt.

Dette må ha blitt skrevet uten avbrekk, kan man tenke mens man leser. Boken har en sånn fin spontanitet – en muntlighet som hører til dialogene og som kunne fungert godt som skuespill.

Stene-Johansen har et driv, et framover, som gjør ham lett å lese og lett å like. Ordet framover er, vittig nok, noe jeget forbauses av i flere omganger. Tiden går like mye framover i dag som i går, men i dag er du død, så da kjennes det ikke sånn.

Tid er en følelse og mest av alt en plage

Å være et menneske er slitsomt fordi man må ta stilling til hvor mye skygger man tåler, og hvor stor skje man skal spise med.

Slike ting snakket de to kompisene om. Nærheten mellom dem bunnet i å møte livet som to. Livet som er så skummelt at det klør når man begynner å tenke på det.

Finstemte scener fra tidlige ungdomsår dukker opp som mark­jordbær på et strå.

Dikt-jeget snakker om å vokse opp, og inni­mellom glitrer han av en klok­skap som ikke kan komme annet­steds­fra enn levd liv:

mørket tas for gitt

og lyset ikke på alvor Fra diktboken «Med stor og stum k»

Det beste

Det beste med denne boken er tonen. Stene-Johansen vasser uti en tematikk som uunngåelig kaster opp spørsmål om hukommelse og for­gjengelighet, men hele tiden uten å tviholde på alvoret.

Det er ikke inderlig­gjorte strø­tanker, det er sorg i all sin enkelhet og i all sin utenkelighet.

Her er det ingen smerte­hyl, ingen som kaster opp eller revner. Glem ikke at sorgen kan være stygg, stygg.

Isteden er det en matt­het, nesten oppgitt­het, som kjærkomment punkterer det inderlige uten at det glir over i fullstendig ironi.

og sola står opp fordi den har aldri brydd seg om noen ting

Det aller beste med denne dikt­boken? At den ikke konstant henviser til naturen som for å hente poetisk slag­kraft. Døden er ikke som et høst­blad som daler ned fra en grein! Døden ligner ingenting.

Diktene opererer i dette sitrende vakuumet, innenifra.

Mangler overraskelser

Stene-Johansen unngår de fleste språklige klisjéer.

Han befatter seg likevel ikke med mer enn det helt grunn­leggende – det siste møtet, det usagte, det utenkelige ved at et menneske bare opphører, og det utenkelige ved å måtte følge tidens brutale bevegelse mot større og større avstand når det eneste man vil er å:

være her

her der du er

­

der du er

her

der du

er

Utdraget er hentet fra et parti hvor jeget drømmer om vennen. For den som har sørget er det en kjent sak å ikke ville våkne til verden.

Ja, fortellingen er troverdig, personene er levende og utviklingen enkel å følge. Det er lite som skurrer – og det er kanskje det som plager meg.

Boken er lettere forutsigbar. Den mangler noe som bryter, overrasker eller vrir om.

Anti-åpenhet

Det murrer noe uuttalt gjennom hele boken, en større intimitet som aldri fikk bli eksplisitt.

Når jeget til slutt ser for seg hvordan ting kunne vært, er det også i antydende orde­lag: å ligge under en dyne sammen, holde hender, bli gamle sammen.

Boblen sprekker ikke. Utilfreds­stillende er det kanskje, men derfor også veldig eget.

I vår tids åpenhets­ideologi hvor løsningen på alt er å «snakke om det», blir kunsten det stedet hvor man får (eller må?) være ambivalent, uklar, motsetnings­full.

Spenning oppstår når ikke alt er blottet og lagt frem for dagen. Livet er uransakelig og kunsten er å holde igjen. Det har Stene-Johansen skjønt, og da har han allerede kommet langt.

NRK anmelder Foto: Forlaget Oktober Ekspandér faktaboks Tittel: «Med stor og stum k»

«Med stor og stum k» Forfatter: Thomas Stene-Johansen

Thomas Stene-Johansen Sjanger: Dikt

Dikt Forlag: Forlaget Oktober

Forlaget Oktober Antall sider: 110

110 Dato: September 2022

