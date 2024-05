«Et maleri er ikke et bilde av en opplevelse. Det er i seg selv en opplevelse», sa den latvisk-amerikanske kunstneren Mark Rothko.

Han er blitt stående som en av modernismens mest ruvende skikkelser.

KUNSTNEREN SELV: Mark Rothko foran ett av sine egne malerier i 1961. Foto: Bridgeman Images

Det er virkelig en begivenhet når Nasjonalmuseet nå viser en omfattende utstilling med hans malerier på papir. Dette er den første store presentasjonen av Rothko i Norden.

Ønsket å vekke følelser

Jeg er uforberedt på hvor sterkt bildene virker på meg.

Jeg har sett mye Rothko rundt om i ulike store, moderne museer, men aldri så mange verk samlet. Det er noe så mektig og emosjonelt ved dette kunstnerskapet.

Som Rothko selv gjentok mange ganger: Det handler ikke om farger som virker sammen, men om å skildre og å vekke emosjoner. Helst ville han at betrakteren skulle briste i gråt foran bildene hans.

«De som gjør det, har kjent den samme, sterke følelsen som jeg hadde da jeg malte», sa han.

SMERTE: I mange bilder skaper han en gjennomskinnelighet i flaten som gjør den levende og intens. Dette er et eksempel på et litt hardere uttrykk, og mer ubehagelig, synes jeg. Men kanskje er dette nettopp uttrykk for noe vondt og hardt, et skrik eller en smerte? Foto: Mark Rothko / © KATE ROTHKO PRIZEL OG CHRISTOPHER ROTHKO

Om jeg ikke akkurat gråter der jeg vandrer gjennom salene i utstillingen, er jeg i hvert fall såpass berørt at jeg opplever det som litt ubehagelig å være i følge med et helt pressekorps.

Jeg skulle gjerne stått der mutters alene og gitt meg over til den mektige, mystiske kraften i bildene.

Hva er det egentlig ved disse tilsynelatende enkle maleriene som berører meg så sterkt? Det er i grunnen et mysterium. Les også Då Konnerudgata kom til syne i verdskunsten

Unikt hver gang

Rent overfladisk kan det se ut som om han gjør det samme igjen og igjen. Jeg ser fra det ene bildet til det andre.

Han stemmer disse ulne, fargerektanglene opp mot hverandre, men likevel oppleves det overhodet ikke som om han gjentar en formel eller en oppskrift. Han skaper noe unikt hver eneste gang.

Han er en kunstner som hele tiden søker og utforsker, som famler etter en malerisk kraft, en uttrykksstyrke.

Om ikke alle forsøkene er like vellykkede, så treffer han svært ofte en nerve, fanger noe som tilsynelatende er lett å gripe, men likevel så mystisk og dypt ubegripelig.

Jeg blir stående og se på et gyllent gult og rosa bilde. Han dyrker flaten, men det er ingenting flatt ved det.

Uttrykket er fylt med mektige visuelle energier – det formelig ulmer og vibrerer.

MYSTISK: Rothko er en kunstner som i de beste og fleste tilfeller oppnår noe nesten mystisk og ordløst opphøyd i sine malerier. Bildene hans fremstår verken som fargeprøver eller landskaper, men mer som klanger eller akkorder. Foto: Mark Rothko / © 2023 KATE ROTHKO PRIZEL & CHRISTOPHER ROTHKO

Kunsten endret av store kriger

Hele den abstrakte ekspresjonismen handlet om å vende seg vekk fra en virkelighet som lå i ruiner. Å skrive poesi etter Auschwitz var barbarisk, sa den tyske filosofen Theodor Adorno.

På samme måte opplevde kunstnere, etter to ødeleggende verdenskriger, at det var helt umulig å skulle fortsette å male vakre, uskyldsrene virkelighetsskildringer.

I det nonfigurative fant man en ordløs skjønnhet, noe bortvendt og mystisk som kunne fylle det store, mørke tomrommet. Maleriet skulle ikke lenger skape en illusjon av dybde, men heller dyrke flaten, som ifølge tidens store teoretiker Clement Greenberg var mediets spesifikke egenskap.

Og akkurat det er i grunnen vanskeligere enn man skulle tro.

UTFORSKER GRENSEOVERGANGER: Noen ganger, når han minimerer margene og lar fargefeltene møtes på midten, kan man oppleve en slags landskapsaktig romlighet. Det virker nesten som om han utforsker grenseovergangen mellom den rene flatevirkningen og der rommet plutselig oppstår. Denne brytningen er veldig spennende hos Rothko. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

Strøk og former som overlapper hverandre, skaper veldig fort opplevelsen av dybde. I enkelte av Rothkos verk åpner det seg en slags landskapsaktige romlighet, men i de fleste tilfeller er han en mester i å holde seg i flaten.

Bildene hans er forestillingsløse, men på ingen måte virkningsløse.

Modernismens drøm var å skape et uttrykk som appellerte like direkte til følelsene som musikk. Hos Rothko er ikke bildene som melodier, de er rene klanger og akkorder.

Mindre kjente sider

Rothko er en svært berømt maler. De fleste forbinder ham med nettopp disse meditative fargefeltene. Nasjonalmuseets utstilling viser imidlertid også andre sider ved hans kunstnerskap.

PENSELSTRØK: Dette er ikke noen virkelighetsspeiling, en rapport av en kvinne. Det er et maleri. Her ser vi hvordan han vakkert stemmer det oransje mot det blå i drakten. Så hvor vakkert øynene ligger i hodet med sine dype skygger og hvordan munnen er skissert med et enkelt penselstrøk, men skaper den litt strenge minen. Foto: Mark Rothko / © Kate Rothko Prizel og Christopher Rothko

Tidlig i karrieren var han inspirert av postimpresjonister som Cézanne og Matisse. I utstillingen kan vi se flere eksempler på figurative malerier.

Blant annet et flott bilde av en kvinne kledd i oransje, der vi ser hans store koloristiske talent. Her stemmer han på vakkert vis det oransje og det blå i drakten opp mot hverandre.

Selv om dette er et figurativt uttrykk, så ser vi at det på en ingen måter er noe forsøk på å skape et portrett av en virkelig kvinne. Dette er først og fremst et maleri der farger og former stemmes opp mot hverandre som klanger og rytmer, harmonier og dissonanser.

Senere ble han også preget av den surrealistiske strømningen og skapte mer halvabstrakte verk, åpenbart inspirert av blant andre den spanske kunstneren Juan Miró.

SURREALISME: Et gåtefullt verk inspirert av surrealismen. Er dette en undersjøisk verden? Den sentrale figuren kan likne en manet med sine tråder. Eller er det et øye? Her kan man drømme seg bort og fabulere seg inn i ulike tolkninger i det halvabstrakte universet. Her ser vi at Rothko fortsatt er linjebasert i sitt uttrykk. Dette er før han finner frem til sitt rene flateuttrykk. Foto: Mark Rothko / © KATE ROTHKO PRIZEL OG CHRISTOPHER ROTHKO

Det er spennende å se utviklingen gjennom Rothkos kunstnerskap fra et fokus på strek og tegning til det rene flatefokuset i hans abstrakte malerier.

Nasjonalmuseets utstilling er en stor opplevelse. Den er som risset inn i meg. Mange dager etter gnager og virker bildene i sjelen.

Og dette er kjennetegnende for Rothkos prosjekt: Det er ikke bilder du blir fort ferdig med.

Jeg kommer til å oppsøke denne utstillingen igjen og igjen, helt til den tas av plakaten i september.