Nasjonalmuseet beskytter kunstverk med glass

Etter at to aktivister kastet tomatsuppe på et Van Gogh-maleri, sier Nasjonalmuseet at de gjør en rekke tiltak for å sikre kunstverk mot vandalisme.

Fredag kastet to klimaaktivister tomatsuppe på Van Goghs maleri «Solsikker» i Storbritannias nasjonalgalleri.

Kommunikasjonsrådgiver ved Nasjonalmuseet Ole-Morten Fadnes sier til NTB at de gjør mye for å sikre kunstverk mot denne typen hendelser.

– Vesker blir gjennomgått, og det er begrenset hvor stor veske du får ta med inn. Vi har også vakter rundt i salene, og det er avstandssensorer ved kunstverkene, så hvis det går en alarm kommer vakter ganske raskt, sier han.

Han sier også at et betydelig antall bilder er sikret med glass.

Dessuten gjør museet tiltak som Fadnes av hensyn til sikkerheten ikke kan fortelle om. (NTB)