Fremstår som en brosjyre

I 17 år har Nobels fredssenter presentert fredsprisen gjennom en utstilling. Ofte har de hyret inn en pressefotograf eller en fotokunstner som har formidlet prisen gjennom en bildefortelling.

I år er det den belarusiske menneskerettighetsforkjemperen Ales Bjaljatski som mottar fredsprisen sammen med de russiske og ukrainske menneskerettighetsorganisasjonene Memorial og Senter for sivile rettigheter.

Utstillingens format er vanskelig å bli klok på. Ikke er det snakk om noe vanlig journalistisk fotoessay, og ikke kan det betraktes som en kunstutstilling.

Som kritiker pleier jeg å møte opp med minst mulig forhåndskunnskap, slik at jeg kan se hvor effektivt og levende utstillingen formidler sin fortelling.

EKSISTERENDE BILDER: Utstillingen er basert på bilder som allerede finnes, som dette av fredsprisvinner Oleksandra Matvijtsjuk, leder for det ukrainske Senteret for sivile rettigheter. Foto: Johannes Granseth

Uvanlig spinkel

Hvert eneste år tenker jeg på fredsprisutstillingen som et slags visuelt argument for hvorfor dette stoffet ikke bare kan presenteres gjennom en praktbok eller et foredrag.

Flere ganger har jeg latt meg overbevise, men i år oppleves «resonnementet» som uvanlig spinkelt.

Årsaken er ikke vanskelig forstå: Det har ganske enkelt vært krevende å få sendt en fotograf på oppdrag til de aktuelle områdene på grunn av krigen.

Utstillingen er dermed basert på bilder som allerede finnes, mange av dem har fredsprisvinnerne selv brakt til veie.

Sprikende og ujevnt

Det er dessverre blitt en ganske sprikende og ujevn kavalkade. Utgangspunktet er selvfølgelig veldig spennende. Det er sterke historier og interessante tanker.

Her fortelles det om de modige menneskerettighets-og demokratiforkjempernes utrettelige kamp mot myndighetene.

Men utstillingen forspiller det gripende og dramatiske potensialet som ligger i dette stoffet.

Utstillingen lider under mangelen på en estetisk helhet. Det er ingen historiefortelling som binder det hele sammen.

FOTOGRAFI: Utstillingen består av store mengder fotografi. Men det er ikke noe fotoessay. Foto: Johannes Granseth / Nobels fredssenter

Men problemet er ikke egentlig at man ikke har hatt tilgang til et interessant bildemateriale, det handler mer om hvordan man har organisert elementene.

Gjennom den teksttunge presentasjonen bombarderes vi massivt med informasjon, uten at stoffet er gitt et tydelig visuelt hierarki. Her er alt like sterkt og like understreket. Som betrakter må vi lese mye tekst for at de ulike bildene skal gi mening.

Utstillingen er imidlertid ikke uten enkelte interessante bildekonstellasjoner.

Et eksempel er et fotografi som viser en gammel jakke stilt sammen med bildet av en russisk massegrav.

I samspillet mellom de to fotografiene settes assosiasjoner i sving, og en liten fortelling skapes. Dessverre er det altfor få slike eksempler på at det skjer noe spennende mellom bildene.

VELLYKKET: Bildet av en gammel jakke sammen med bildet av en russisk massegrav skaper assosiasjoner. Foto: Ingvill Bryn Rambøll / Nobels fredssenter

Usynlig tekst

En utstilling bør alltid være mest mulig visuell. Det viser seg at folk ikke orker å lese stort mer enn tre-fire tekstlinjer på en vegg, og da må disse være satt i en stor og lesbar font.

Den elegante versalfonten designet Rudolf Koch som brukes i overskriftene i utstillingen, er myk og menneskelig og velegnet for sammenhengen, men bryter med den mer mekaniserte grotesken i brødteksten.

Dette stilbruddet oppleves som lett forstyrrende.

I de fleste tilfeller er det slik at hvis vi har valgt den rette fonten vil den i praksis være usynlig. Vi ønsker jo ikke at bokstavene i en roman skal oppta vår oppmerksomhet. Slik sett er det noe dypt paradoksalt i at tekst i det hele tatt blir et bærende element i en utstilling.

MYE TEKST: Deler av utstillingen er teksttung og med liten skrift. Foto: INGVILL BRYN RAMBØLL / Nobels Fredssenter

Fremstår som en brosjyre

I tillegg til den teksttunge avdelingen som tar for seg fredsprisvinnerne, har utstillingen en del som handler om vanlige folks mulighet til å stå opp mot makten gjennom demonstrasjoner.

I denne avdelingen, som er langt mer visuell, finner vi blant annet uttrykkssterke fotografier fra Hongkong og Iran.

Selv om sivilsamfunnets rolle står sentralt i årets tildeling, og de ulike frihetskampene hver især er både viktige og interessante, oppleves det likevel som en avsporing.

TETT I TETT: Hongkong ble lammet av store demonstrasjoner sommeren og høsten 2019. Foto: Chien-Chi Chang / Magnum Photo

Å lage en utstilling er litt som å skrive en akademisk tekst: Du må velge én problemstilling og holde deg til den.

Som betrakter har vi mer enn nok med å få hode og fot på årets komplekse fredspris, om vi ikke samtidig skal forholde oss til alle mulig andre opptøyer rundt om i verden.

«Ingen planlegger å gi opp» er tittelen på årets fredsprisutstilling. Og det håper jeg Nobels fredssenter heller ikke har tenkt til å gjøre.

Men det er ikke tvil om at de har et stort forbedringspotensial når det gjelder utstillingsdesign. Fredsprisutstillingen er viktig, og det er synd når den ser ut som en tredimensjonal brosjyre.

NRK anmelder Ekspandér faktaboks Tittel: «Ingen planlegger å gi opp»

«Ingen planlegger å gi opp» Hva: Fredsprisutstillingen

Fredsprisutstillingen Når: 12. desember 2022–20. november 2023