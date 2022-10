Harry Potter-skuespiller Robbie Coltrane er død

Skuespiller Robbie Coltrane (72) er død, skriver Reuters. Han er mest kjent som Gygrid i Harry Potter.

Skotten spilte også KGB-mannen Valentin Zukovsky i James Bond-filmene GoldenEye og The World Is Not Enough. Coltrane var også komiker og skribent.

Den prisbelønte skuespilleren har slitt med sykdom de siste to årene og døde på sykehus i nærheten av hjemmet sitt i Larbert i Skottland, skriver Deadline.