Det fascinerende ved Kristin Austreids oljemaleri er at det ser ut som et gjennomhullet metallarbeid. Hun har virkelig klart å skape illusjon av et annet materiale. I tillegg til at verket slik sett utgir seg for å være noe annet enn det er, så oppstår det også en stjernehimmel som er ganske vakker. Her er det noe veldig jordisk i nedkant av bildet som forvandles til noe himmelsk.

Foto: Vegard Kleven/NBK