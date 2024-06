Rett inn i Palestina-konflikten

Sjelden har en roman fått en så brutal aktualitet rett etter at den ble skrevet.

Sonia spør søsteren sin Haneen: Tror du det vil bli en tredje intifada?

Nei, svarer Haneen, og legger til: Altfor mye å tape.

Sonia tenker:

Dette skjønte jeg ikke. Så vidt jeg kunne skjønne, var palestinerne på Vestbredden og i Gaza i ferd med å miste alt. «Gjenferdet inn» av Isabella Hammad

Dette er skrevet et drøyt halvår før det fatale Hamas-angrepet på Israel og de umenneskelige konsekvensene av Israels gjengjeldelse.

Fiksjonens spørsmål har fått et grufullt svar fra virkeligheten: Palestinerne på Gazastripen hadde enda mer å miste.

Nå er romanen «Gjenferdet inn» ute på norsk, upåklagelig oversatt av Bjørn Alex Herrman.

Den bør bli lest av mange.

Isabella Hammad Foto: Pelikanen Ekspander/minimer faktaboks Britisk-palestinsk forfatter. Hun er født i 1992 og oppvokst i Acton, et palestinsk nabolag i London.

Hun veksler mellom å bo i London og i Paris.

Hun har studert engelsk ved Oxford University. Senere studerte hun også ved Harvard University og New York University.

«Gjenferdet inn» er hennes andre roman.

Før hun skrev debutboken «Pariseren» (2019) tilbrakte hun et år i Midtøsten der hun gjorde research og samlet inn data. Boken tar utgangspunkt i Hammads egen familiehistorie.

Hun har vunnet og blitt nominert til flere priser, og romanene hennes er oversatt til flere språk.

Kunstens politiske kraft

Det er imidlertid ingen enkel bok å lese.

«Gjenferdet inn» får nesten slagside under vekten av detaljer og fortellinger som sakte og omstendelig vikles ut. Men gir du deg tid, får du et rystende bilde av prøvede palestineres erfaringer de siste åtti årene.

Britisk-palestinske Isabella Hammad skriver om tilhørighet, om søster-relasjoner, om under­trykkelse og opprør. Når alt kommer til alt, skriver hun om kunstens betydning i livet.

På Vestbredden, i en akutt, utsatt tilværelse, får kunsten politisk kraft. Men veien til kunsten er tornefull. Det sørger grense­poster, overvåking, arrestasjoner og politi­avhør for.

Om å vende hjem

Den strukturerende handlingen er slik:

Sonia Nasir, som er i slutten av 30-årene, er skuespiller i London. Etter et vanskelig brudd drar hun for å besøke søsteren sin som bor i Haifa.

Begge søstrene er vokst opp i Storbritannia, men tilbrakte alle sommerferier hos besteforeldrene i Israel. De var palestinere som nektet å flytte i 1948, da staten Israel ble opprettet og titusenvis av palestinere ble fordrevet.

Nå er det gamle familie­huset solgt og familien spredd for alle vinder.

Er det mulig å finne tilbake? Eller vil huset og familie­historien for alltid forbli gjenferd?

Lar kunsten spille seg ut

Det som skulle bli et kort besøk, strekker seg ut i tid.

Sonia blir lokket med på et teater­prosjekt der en gruppe skal sette opp William Shakespeares «Hamlet» på Vestbredden. Sonia får rollen som Gertrude, Hamlets mor, hun som svikefullt gifter seg med Hamlets onkel Claudius.

Det viser seg at det er han som har tatt kongen av dage.

Her bruker Hammad et av litteratur­historiens eldste knep, ofte brukt av William Shakespeare selv: å legge inn en teater­forestilling i selve stykket (her romanen).

Forfatteren lar kunsten, den tilsynelatende uskyldige teater­leken, avsløre urett og overgrep – og på den måten konfrontere overgriperen.

Enten vi snakker om 1600-tallets England eller 2000-tallets Israel, blir teateret underdogens middel til å fremme farlig kritikk.

Forstå konflikten: Maktspillet om Gaza

Gir «Hamlet» nytt liv

Tittelen «Gjenferdet inn» er en scene­anvisning fra «Hamlet».

Den er usedvanlig treffende. For Sonias liv er fullt av gjenferd. Det kan være de palestinske forfedrene, ekteskapet som gikk i stykker eller barnet hun aldri fikk.

Forholdet til søsteren, der stillhet og misforståelser har skapt avstand, blir beskrevet med god psykologisk innsikt. Mangel på kommunikasjon gir katastrofale utslag også på et mer allment nivå.

Selve Shakespeare-stykket får nytt liv i skuespillernes fremføring.

De ser «Hamlet» som et opprørs­drama og frykter da også for at forestillingen vil bli stoppet av israelske myndigheter.

Hevn er et sentralt motiv i «Hamlet». Hos Hammad blir hevn­motivet omgjort til motstand. Til aksjon: Acting.

Også en lokal teater­forestilling, spilt for noen få hundre tilskuere, kan motvirke håpløshet.

Moden forfatter

Jeg oppdaget Isabella Hammad for fire år siden, da hun debuterte med romanen «Pariseren».

Der skriver hun om en palestinsk families omflakkende liv og bruker sin egen oldefar som modell for hoved­personen, medisin­studenten Midhat.

Når hun nå skriver om den helt nære samtiden, trekker hun også lange tråder tilbake til tidligere palestinske motstands­kamper. Hun viser seg som en moden og reflektert forfatter, sin relativt unge alder til tross.

«Gjenferdet inn» er en intelligent roman. Det er en ambisiøs fortelling som ubesværet turnerer store moralske spørsmål samtidig som den går sylskarpt inn i en skuespillers arbeid med seg selv – og muligheten til å utsi noe sant.

Ja, Isabella Hammad vever sammen kunst og politikk i en svært god roman som også gir fornyet tro på at kunsten er viktig i det virkelige, vanskelige livet.

NRK anmelder Foto: Pelikanen Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Gjenferdet inn»

«Gjenferdet inn» Forfatter : Isabella Hammad

: Isabella Hammad Oversetter : Bjørn Alex Herrman

: Bjørn Alex Herrman Utgivelsesår : 2024

: 2024 Antall sider : 349

: 349 Forlag : Pelikanen

: Pelikanen ISBN: 9788283831474

