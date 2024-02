Hans svakeste verk

Det åpner lovende:

Tue, 17 år gammel, blir kastet ut av hybelen i København. Det er tredje gang på de fem månedene han har vært i hovedstaden.

Nå har han nærmest bare det han går og står i.

Alltid med passet på baklomma, i tilfelle han skulle dø og trenger å bli identifisert.

Inni passet en liten lapp, et testament:

Det står at foreldrene mine ikke får arve noe. Ikke at det er noe å arve utover sportsbagen min med det nødvendigste (noen klær, datamaskinen min, en iPhone 4 med oppskrapt skjerm og en deodorant), men det er likevel en fin tanke: at barn kan gjøre foreldrene sine arveløse. Thomas Korsgaard: En måtte nok ha vært der

Den siste setningen, at det er fint et barn kan gjøre sine foreldre arveløse, legger et tragikomisk premiss for resten av fortellingen, og trekker trådene tilbake til de foregående bøkene.

Bygger på egen oppvekst

«En måtte nok ha vært der» er tredje og avsluttende bind i trilogien om Tue. Den brakte forfatteren De (ettertraktede) gyldne laurbær som den yngste prisvinneren noensinne.

Thomas Korsgaard (nå 28) skriver friskt om oppvekst på en bondegård på Jylland. Familien faller fra hverandre, pengene forsvinner, dyr og jord må selges og den driftige guttungen Tue kan aldri være trygg.

Korsgaard har ikke lagt skjul på at mye av romanenes innhold bygger på egne erfaringer. Han fortalte nylig til NRK Dagsrevyen at han har satt forholdet til sine foreldre på pause.

LITTERÆR WONDERBOY: Dagsrevyen møtte Thomas Korsgaard 28. januar 2024.

Presise detaljer

Jeg likte umiddelbart Thomas Korsgaards første roman.

Å lese en bok der gårdsdrift i pengemangel og foreldre i fysisk krangel satte rammene for romanfigurene, var forfriskende. En kvalitet ved romanen var Tues optimistiske fortellerstemme: barnslig, utsatt, men samtidig konkret og nysgjerrig.

Med suggererende fortellertalent trakk Thomas Korsgaard meg med inn i situasjoner som fremdeles kan glimte frem i minnet, enten det var fysiske bataljer mellom far og mor eller festdeltakere som stjal festmaten som skulle serveres.

Han avdekket de uforutsigbare og utfordrende hverdagene som stables på hverandre, de som til sist utgjør selve livet.

Kompliserte familieforhold

I bok nummer to fant Tues mor seg en kjæreste på nettet. Korsgaard skildrer innforlivet hvordan relasjonene roter seg til og blir uhåndterbare når mor involverer sin eldste sønn i planene om skilsmisse – og truer sønnen med å fortelle faren at han er homo hvis han røper dem.

Styrken i denne fortellingen er ambivalensen. Ja, de elsker hverandre og ja, de plager hverandre.

Svakheten i dette siste bindet er at ambivalensen er borte.

Familien er også borte. Personene Tue møter i København er figurer, klippet i papp.

UNG OG LOVENDE: Thomas Korsgaard er født i 1995. Han har utgitt én novellesamling, som han ble nominert til EUs litteraturpris for, og trilogien om Tue. «En måtte nok ha vært der» er siste bok i denne trilogien. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Harselasen overtar

I det vi møter ham, sover Tue – før han blir oppdaget og kastet ut – på jobben hos Politiken, der han er avisselger.

Også denne gangen skildres ulike scener i en ung manns liv. Det kunne nesten vært en film, så visuelle og slapstick-pregede er de. Men der ligger også mine innvendinger til boken:

Det kan virke som om Korsgaard har latt seg rive med av evnen til å underholde. Vi beveger oss vekk fra familiekonfliktene og inn i en ny sosial setting.

I København får den rådville Tue innpass hos en arbeidskollega og hennes velstående arkitekt-mor. Spenningen bygger seg opp rundt hvorvidt han vil bli oppdaget når han åpner opp for utagerende fester mens de egentlige eierne er borte eller ei.

På dette nivået, uten noe sosiologisk eller mer eksistensielt blikk, holder fortellingen seg tvers igjennom.

– Den som er ute etter en Bourdeaux-vin får heller en sitronbrus, er kritiker Anne Cathrine Straumes oppsummering av Thomas Korsgaards nye bok «En måtte nok ha vært der».

Hans svakeste verk

Det fungerte da Tue var barn.

Nå blir det forutsigbart, og selv ikke de mange dialogene, som Korsgaard har fått mye ros for i Danmark, har snerten som må til for å løfte romanen. Kunne oversetter Hilde Rød-Larsen strammet grepet?

«En måtte nok ha vært der» er etter min mening trilogiens svakeste bind.

Romanens aller siste kapittel, der fortelleren kommer ramlende hjem i de små timer med blomster i armene etter å ha lansert sin første bok, er et listig grep som nører opp under spekulasjonene om hvor mye av dette som er selvbiografisk.

For meg blir trilogiens punchline en vittighet som blir akkurat hakket for vittig, og som kan leses som en kreativ parafrase over skolestilens gjenganger om at «alle var enig om at det hadde vært en fin tur».

Tues viderverdigheter som ung og pengelens bondegutt i hovedstaden er fort lest. (Han skriver tilgjengelig, Korsgaard, det skal han ha.)

Dessverre sitter jeg igjen med inntrykket av at de også er litt for fort beskrevet.

«Jeg måtte ut av bygda for å komme ut av skapet», forteller Korsgaard i podkasten Forfatterintervjuet:

«Åpen bok».