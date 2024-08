Kruttsterk roadtrip

Red Thread Games lykkes ikke med alt de prøver å oppnå, men de norske spillutviklerne treffer virkelig en nerve i noe som ulmer i samtiden.

«Dustborn» foregår i år 2030 i en versjon av USA der 60-tallets populære president John F. Kennedy ikke ble drept. En mystisk hendelse har splittet landet.



ETTER SPLITTELSEN: Vi følger Pax og hennes mystiske superkraft gjennom et fiktivt, totalitært «Amerika». Foto: Red Thread Games

Hendelsen har gitt noen individer superkrefter, og etterdønninger av hendelsen – «ekkoer» – planter seg i hodene til folk og sprer hat, mistro, polarisering og desinformasjon.

Du inntar rollen som Pax, som sammen med vennene sine skal frakte en verdifull pakke fra vestkysten til østkysten under dekke av å være et punkband på turné.

Lettere sagt enn gjort, det hele må nemlig foregå under vekten av et totalitært regime som utøver streng kontroll over innbyggerne. De er folkefiender.

Superkreftene til gjengen har opplagte inspirasjonskilder – Pax kan bruke ord som våpen, Noam kan overtale andre med «gaslighting» og kroppsbildet til Sai kan brukes fysisk i kamper og til å løse oppgaver.

Fremtiden som speil

Red Thread Games holder et speil opp til den verdenen vi lever i og viser den som en interaktiv fremtidsfabel. Hele spillet er et eneste, sammenhengende innlegg i en betent debatt.

Hovedfigur Pax velger seg sin egen familie (sveip): Foto: Red Thread Games androgyne Noam, Theo, farsfiguren, Sai, bestevenninne og sjåfør gjennom amerikansk landskap.

Rollegalleriet er hentet fra hele spekteret av regnbuen. De er, billedlig sagt, utstående spikere som omgivelsene innbitt forsøker å hamre ned. Det kjennes naturlig at de samles i samme buss og samarbeider om sin felles misjon.



Det kunne likevel ha gått skikkelig ille for Red Thread Games dette her. «Dustborn» er åpenbart konstruert som en provokasjon.

Og dersom det bare var en provokasjon ville nok jeg også hatt et problem eller to med spillet. Men under de mange politiske parolene finner du en bunnsolid og engasjerende interaktiv opplevelse.

Det er det viktigste. Naturligvis.

Selvvalgt familie

For ikke-binær er ikke den eneste egenskapen til Noam, liksom. Sai er ikke bare kroppen hennes. Theo er ikke bare en farsfigur og alliert. Og du velger selv hva slags hovedperson Pax skal være.

Du blir gradvis bedre kjent med denne herlige gjengen (som får følge av flere på veien), og karakterutviklingen vokser frem som en av spillets sterkeste sider.

Hjertet i «Dustborn» er forholdene som utvikler seg. Dette er familien disse rollefigurene har valgt selv. Her vil nok dette spillet resonnere hos mange.

RUNDT LEIRBÅLET I 2030: I dette nye spillet av norske Ragnar Tørnquist og selskapet Red Thread Games. Foto: Read Thread Games

Historien i seg selv er dessuten både spennende og fascinerende. Som et «hva om» tankeeksperiment synes jeg spillet er interessant og tankevekkende.

På toppen av dette bygges denne fremtidsverdenen i nydelig strek og mange stilige detaljer. Musikken treffer klokkerent.

Nostalgisk tristesse

Jeg ble dessuten ekstra glad i den såre tristessen som skimtes i spillets skjøter.

Jeg har vokst opp med en romantisk idé om hva USA kan være. Diners, småbyer med vennlig varme og levende smeltedigel-storbyer. Kaktus-ørkener, muskelbiler og vill natur.

THIS IS AMERICA? Lovløse gjenger er også på veien. Foto: Red Thread Games

Det har vært vanskelig å få grep om denne drømmen om USA de siste årene, og det er en ganske spesiell opplevelse å få dette spillet i fleisen midt i en opphetet og polariserende presidentvalgkamp.

Jeg ser den samme kjærligheten til USA i «Dustborn», og dette nostalgiske skjæret gir historien et ekstra lag jeg setter stor pris på.

Dessverre sitter ikke historien og dialogen like godt hele veien. Interaktiviteten og animasjoner, og da særlig den anstrengte og klønete slåssingen, blir dessuten fartsdumper i opplevelsen.

Men «Dustborn» fungerer godt som en feiring av menneskers rett til å være seg selv, som en søken etter den romantiske drømmen om USA og som en spennende fremtidsthriller.



Spillet er testet på PC.

NRK anmelder Foto: Red Thread Games Tittel: «Dustborn» Sjanger: Historiespill Plattform: PC, Playstation, Xbox Utvikler: Red Thread Games Utgiver: Quantic Dream Utgivelsesdato: 20. august 2024 Alder: 16+