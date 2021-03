Ein roman det er moro å diskutere med

Eit enkelt svar er at romanen handlar om Rune Salvesen frå Stavanger som har levert romanen «Antifeministen» (2020) til Cappelen Damm og gruar seg til kva redaktør Marte vil meine. Mens han så smått går i gang med ein ny roman, «Bunkers».

Eit essay om skriveprosessen altså, eller eit estetisk manifest, eller kva med «virkelighetsroman»? NEI, ikkje det, stryk det siste! Der er Rune og eg heilt på linje, og vi har diskutert ganske mykje dei siste dagane.

I «Bunkers» diskuterer nemleg forteljaren, som heiter Rune Salvesen, med seg sjølv, med redaktøren sin og marknadsavdelinga i forlaget, med kritikarane («Steinar Sivertsen kommer til å slå denne romanen i hjel med anmeldelsen sin i Stavanger Aftenblad»), og med lesarane.

I starten av lesinga tenkte eg at han måtte kome i gang med romanen, heilt til eg innsåg at det er dette som er romanen.

Dette er ingen fisk

Her er det ikkje hovud og hale og noko i midten. Men her er meir enn Rune og universet hans: Her er det fragment frå tre ulike liv, som delvis glir over i kvarandre. Rune, forfattaren, er allereie presentert.

Han diktar opp David, ein terrorist som gøymer seg i ein undersjøisk bunkers etter å ha lagt ei tidsinnstilt bombe utanfor døra til Oljedirektoratet.

Og så er det Snorre Sand, som støypte bunkersen for tyskarane under krigen, og som – lik David – skriv dikt. Forfattaren skriv om David og Snorre. Ja, han skaper dei og funderer over korleis dei skal henge saman.

Han diskuterer ikkje minst årsakene til at ein del menneske, som David, hamnar der at dei vil ta livet av ei meir eller mindre definert gruppe menneske. Spørsmålet er interessant, det har vore drøfta før og romanen bringar ingen nye poeng til torgs. Han prøver ikkje heller:

« ... hvis leseren ikke finner premissene jeg legger for at han gjennomfører en enkelt handling troverdige, kan leseren finne på noe selv. Eller leseren kan tenke seg at David ikke finnes i bunkersen i det hele tatt, men i en annen type bunkers, innestengt på et rom på psykiatrisk sengepost ved Stavanger Universitetssjukehus, for eksempel.

Det er det samme for meg» (s. 64)

Ein roman som inviterer lesaren inn

For meg er det heilt ok at lesaren må gjere ein jobb for å finne meining i ein roman, til dømes denne. Men eg må vedgå at eg misser noko av motivasjonen når det er det same for forfattaren. Kvifor skal eg bry meg når ikkje forfattaren bryr seg?

Eg slit også med at forfattaren opererer med ein historisk vid terrordefinisjon: «Usikkerheten i skrivingen er terroren jeg lever med daglig.» Tullar du, romanforfattar-i-romanen-Rune?

Ein ting er å meine at det ikkje er bra å sjå terroristar som monster utan tilknyting til det menneskelege eller til samfunnet. Å inkorporere terrorordet i dagleglivet er å gå i den andre grøfta.

Dette er ein skranglete roman, som heng sånn passe på greip: som slepper tankar før dei er tenkt til ende, som let personane gli over i kvarandre, og som her og der er så kul og nonsjalant at han nesten undergrev seg sjølv.

Men det er sjeldan eg har hatt ein så god diskusjon om litteratur som eg har hatt med «Bunkers».

Her er vi gjennom heile skapinga av ein roman, frå ide til ferdigtrykt bok og kritikken etterpå. Her ser vi kunstnaren som i djupt alvor skaper kunst, og som i same snu lurer på kva kritikarane vil seie, og om det kanskje kan vanke internasjonale prisar.

Litt i bakgrunnen står David, som slett ikkje er ein uinteressant kar, og Snorre. For mykje Snorre forresten, der er eg samd med redaktør Marte om at han godt kunne hatt litt mindre plass.

Det er forfriskande med ein roman som legg seg så lagleg til for motførestillingar og aktiv medverking frå lesaren. Slik set er det nesten ein fordel at «Bunkers» er eit stykke frå fullkommen, då hadde det fort blitt mindre plass for lesaren.

NRK anmelder Ekspandér faktaboks Tittel: «Bunkers»

«Bunkers» Forfattar: Rune Salvesen

Rune Salvesen Sjanger: Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur Forlag: Cappelen Damm

Cappelen Damm År: 2021

Alle anmeldelsar og anbefalingar frå NRK finn du her.

Anbefalt vidare lesing: