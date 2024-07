I Norge er vi veldig opptatt av det felles eide – det vi forvalter sammen.

Kort sagt: våre allmenninger.

Den solid forankrede norske allemannsretten er et uttrykk for nettopp det. Når den uberørte naturen skrumper inn, ødelegges og utarmes, så er det fellesskapets verdier som forsvinner.

Det er dette utstillingen «Allmenningens tragedie» handler om.

Den vises til midten av september på Kube i Ålesund. Utstillingen favner 14 kunstnere som uttrykker seg gjennom ulike formspråk og medier.

BRYTNING: Stillbilde fra Geir Tore Holms film. Foto: Marius Beck Dahle/Viti

En kunstner som går veldig direkte inn i denne tematikken er Geir Tore Holm.

Han har skapt en film der han har laget et tekstlig flettverk på samisk, basert på intervjuer med alt fra forvaltere og jurister, historikere og aktivister som på ulike måter føler seg berørt av Finnmarksloven, som ble vedtatt av Stortinget i 2005.

Det Holm vil vise er brytningene, og den iblant store avstanden mellom intensjonene i reguleringene, og de faktiske behovene ved den praktiske bruken av naturen.

Jeg liker den stillferdige meditative stemningen som denne filmen har.

Klaprende tenner

En litt mer underfundig innfallsvinkel kan man si at Terese Longva og Roar Sletteland tar med sin audiovisuelle installasjon «Talk to me» (2022/24), som består av klaprende kjever i glass montert på høye metallstenger.

FOR ØYNE OG ØRER: Her hører du lyden av klaprende glasskjever i kunstverket «Talk to me» av Terese Longva og Roar Sletteland.

I katalogen står det at det handler om «...hvordan det snakkes ustanselig, men uten at noen form for mening eller språk kommer frem...».

Med andre ord et slags bla-bla-uttrykk.

Selv får jeg helt andre assosiasjoner. Kjeven er et mektig symbol på aggressivitet.

Tennene våre gir oss et rovdyraktig potensial – de gjør oss i stand til å bite.

Men kjeven har også noe tidløst.

Installasjonen av glasskjever som støter sammen skaper også et interessant lydlandskap. Foto: Marius Beck Dahle/Viti.

Tennene er den eneste eksponerte del av skjelettet vårt, og den eneste flik av vårt synlige utseende som vil være tilbake når kroppen vår smuldrer bort og forsvinner.

De klaprende tennene gir assosiasjoner til frykt og frost, men har også utvilsomt et humoristisk tilsnitt.

Jeg liker de mange ulike veiene inn i dette prosjektet, men sliter litt med å få øye på verkets tilknytning til den overordnede utstillingstematikken.

Lager kunst av hodeskaller

Jeg er svært glad for å finne en av de storslagne tekstilskulpturene av den finsk-samiske kunstneren Outi Pieskis «Beavvit – Rising Together» (2019).

Pieski har spesialisert seg på å lage tredimensjonale tekstilkonstruksjoner bestående av sjaldusker, laget med tradisjonell, samisk frynseteknikk.

TO VERDENER: Outi Pieski er født i 1973 av finsk mor og samisk far. Hun er fra Helsinki, og utdannet seg også på kunstakademiet der. Foto: Marius Beck Dahle/Viti

Jeg blir stående og stirre opp i det florlette regnet av klare farger.

På spennende måter fletter hun sammen to svært ulike kunstregimer: De eldgamle samiske tradisjonene, der kunst og håndverk gjennomsyrer alle hverdagssysler, og den vestlige modernismetradisjonen der kunstverket er noe løsrevet og opphøyd.

Jeg liker denne spenningen i formspråket hennes.

En annen samisk gigant i utstillingen er Maret Anne Sara: Pile ó sapmi: Power Necklace (2017).

Her har hun skapt små reinsdyrskaller i porselen, i et uttrykk som dveler i grenseland mellom en drakt og et smykke.

POWER NECKLACE: Dette uttrykket er skapt som del av en større kunstnerisk protest mot norske myndigheters pålegg om nedslaktning av reinsdyrbestandene i Finnmark. Foto: Marius Beck Dahle/Viti ULIKE VERSJONER: Det er flere kunstverk i serien Pile o´ Sápmi, som dette teppet av reinsdyrskaller med kulehull som er permanent vist i foajeen i Nasjonalmuseet (i bakgrunnen). Foto: Matti Aikio PROTEST: Denne serien er en protest mot at myndighetene mente at det var blitt for mange dyr for beitearealet, og påla reinsdyrholderne og bli enige om en nedslaktningsplan seg imellom. Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Dette drysset av miniatyrhodeskaller skaper også et vakkert skyggespill.

Maret Anne Sara er en mester i å kombinere det morbide og det poetiske i sine prosjekter.

Mektig protest

Et høydepunkt i utstillingen er Cecilia Jonssons tidevannsprosjekt.

Verket er skapt som en stillferdig protest mot sjødeponi av gruveavfall i Førdefjorden.

I en film kan vi se hvordan hun har spent opp et gammelrosa lerret i fjæresteinene med fjell og fjord som et praktfullt bakteppe.

Når høyvannet kommer, tærer det på lerretets farge og skaper en vakker malerisk blekgrønn komplementær kontrast.

Filmen viser hvordan det langsomt stiger frem et nesten Mark Rothko-aktig maleri skapt av havet selv.

TIDEVANNSPROSJEKT: i denne bildeserien ser man hvordan havet skaper maleriet. Foto: Cecilia Jonsson ENDRER SEG: Når tidevannet stiger, endrer kunstverket seg. Foto: Cecilia Jonsson MARK ROTKHO-AKTIG: Til slutt minner kunstverket om et Mark Rotkho-maleri. Foto: Cecilia Jonsson PÅ UTSTILLINGEN: Kunstverket på veggen under utstillingen. Foto: Marius Beck Dahle / Jugendstilsenteret og KUBE

Litt påklistret tematikk

Jeg synes tematikken knyttet til fellesskapets ressurser er både viktig og interessant.

Jeg synes også utvalget av verk i utstillingen er preget av en generelt høy kvalitet.

Men jeg klarer ikke likevel å fri meg fra følelsen av at rammen fremstår som en tanke påklistret.

De ulike kunstnerne problematiserer riktignok forskjellige sider ved problemkomplekset, men jeg får ikke egentlig noen følelse av tematikken som en levende samtale mellom de ulike verkene i utstillingen.

Her kunne nok kuratoren ha hjulpet oss til å se en enda litt tydeligere tråd gjennom helheten.

Men som summen av sine sterke arbeider er selvsagt likevel «Allmenningens tragedie» utvilsomt verdt et besøk.