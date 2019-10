Sjangerkontrasten er stor når hardrock og salmer er kveldens tema i Stjernekamp. Fem deltakere skal bli til fire idet vokalspekteret skal strekkes i alle retninger, fra Iron Maiden til nordnorske julesalmer. NRKs musikkanmelder Marit Johansen gir deg sin dom fortløpende i programmet.

HARDROCK

1. Kim Rysstad - «The Number of the Beast»

(Iron Maiden, 1982)

Iron Maiden ble stempla som satanistiske etter denne djevelske låta i 1972, men det er ikke mye djevelskap vi får av Rysstad. Det er akkurat det man forventer fra en folkemusiker som skal prøve seg på en sjanger han mest sannsynlig aldri har vært borti. Vokalen treffer på tonene, men han havner fort ut av takt, og mangler råhet, trøkk og sjel.

Terningkast 3

2. Adrian Jørgensen - «Smoke on the Water»

(Deep Purple, 1972)

Et av rockens mest kjente gitarriff kommer jo nettopp fra «Smoke on the Water», og Jørgensens oppgave er å kjøre fokuset bort fra riffet og sette vokalen i sentrum i kveld. Falsetten blir satt på prøve, og Jørgensen står med glans i kveld med full kontroll over stemmen.

Terningkast 5

3. Bilal Saab - «Still Waiting»

(Sum 41, 2002)

Okei, endelig en som klarer å gønne litt på! En litt trøblete start setter ingen stopper på energinivået til Saab, men pusten brukes opp alt for kjapt. Mot slutten blir dette en hesblesende karaokekveld på byen.

Terningkast 2

4. Sondre Mulongo Nystrøm - «Purple Haze»

(The Jimi Hendrix Experience, 1967)

Denne låta skal prøve å balansere den rå psykedeliske sløvheten, men fortsatt ha en real trøkk i seg. Fallgruven for de fleste deltakerne i kveld ligger i at fremførelsene kjapt blir veldig polerte, men her leverer Nystrøm foreløpig best i kveld, hvor han kommer ut av det komfortable, glatte skallet og inn i et røft rockeunivers.

Terningkast 5

5. Beate Lech - «Highway Star»

(Deep Purple, 1972)

Kveldens andre Deep Purple-låt, også fra samme epoke som «Smoke on the Water». Lech har forsonet seg med at det ikke er noe vits i å holde på kruttet i denne sjangeren, og klarer å holde på intensiteten gjennom hele nummeret., men glimrende vokalprestasjon.

Terningkast 5

SALMER

1. Kim Rysstad - «Lær meg å kjenne dine veie»

De fleste av oss har sunget en salme eller to i kirka. Ofte med halvhjerta røst, men her får de religiøse sangene skinne. Det blir en veldig sårbar og sakral stemning fra første tone her, uten at det blir noe mer enn det. Det mangler en troverdighet og dybde i tekstforståelsen, men det er uansett veldig fint altså.

Terningkast 4