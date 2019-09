Jakten på høstens største entertainer fortsetter idet EDM (elektronisk dansemusikk) nok en gang skal utfordre de gjenværende artistene. Etter kveldens sending skal ni deltakere bli til åtte. NRKs musikkanmelder Marit Johansen gir sin dom her:

1. Sondre Mulongo Nystrøm - «Turn Up the Music»

(Chris Brown, 2012)

En glødende festlåt var det som skulle sette kjepper i hjulene til Sondre i kveld. Her går det så fort i svingene at stemmen drukner i alle de kjappe partiene. Det blir litt for forsiktig, og muligens blir stemmen også begrenset på grunn av en litt for komplisert koreografi.

Terningkast 2