Det burde vært en uslåelig kombinasjon. Vidar Magnussen er blitt et kjent TV-fjes gjennom suksesser som «Side om side» og «Magnus».

Det er også han som har regien på den norske versjonen av «The Book of Mormon», musikalen som har sørget for tidenes publikumstall ved Det norske teatret. En morsom, uredd og smart skuespiller.

I kombinasjon med Calle Hellevang-Larsen, kjent fra «Raske menn» og «I kveld med Ylvis» borger det for latterkulenes festaften. Det blir det ikke. Stykket er rett og slett for lite morsomt.

Calle & Vidar. Sammen igjen, for første gang sammen Ekspandér faktaboks Scene:Latter, Aker Brygge i Oslo

Laget av Carl Fredrik Hellevang-Larsen, Vidar Magnussen, Bård Ylvisåker og Rolf Magne Golten Larsen

Regi: Bård Ylvisåker og Erik Ulfsby

Koreografi: Thea Bay

Musikkprodusent: Lars Bleiklie Devik

På scenen: Calle Hellevang-Larsen og Vidar Magnussen

Død og oppstandelse

Showet med den noe uklare tittelen «Sammen igjen, for første gang sammen» starter som en begravelsesseremoni. Forestillingsprogrammet er formet som et begravelsesprogram. Og showet starter som nettopp det, en gravferd. Det er Calle Hellevang-Larsen som er død, det holdes minneord og leses fra båndene på kranser.

Publikum blir med og synger «Å leva, det er å elska». Seremonimester Vidar Magnussen kondolerer publikum på første rad. Og vi bare venter på at den avdøde skal sprette opp fra den store kisten på scenen – noe han også gjør. Og showet er i gang.

Der og da forlater de begravelsestematikken, og den kommer ikke tilbake.

Showet starter som en gravferd, uten at tematikken kommer tilbake. Foto: Stageway

Liten risikovilje

For å holde det kort: Noen sketsjer er veldig morsomme. Men dem er det for få av. Blant høydepunktene er en sang om hvor vanskelig det er å tegne en hest, en munk som spiller på fristelsestrommer og et helt hysterisk nummer om selvforsvar.

Det er når de drar ideene langt at Magnussen og Hellevang-Larsen virkelig får til å skape noe som viser hva de er gode for. Resten av showet består av litt for opplagte sketsjer, enkle poenger og liten risikovilje.

For det er i dette muligheten til det geniale ligger: Viljen til å dra noe litt for langt. Som i Magnussens serie «Magnus», et halsbrekkende modig skrevet manus med tanke på fredagsunderholdning. Som Calle i Ylvis-showene, alltid med noe uventet på lager. Vi ler av brudd på forventninger. Vi ler av det som er smart. Og vi ler ofte av fryktløse sketsjer. Og det kan vi vel forvente å få på Latter?

Kokker og søl

En kan ta seg i å lure på hva regissørene Bård Ylvisåker og Erik Ulfsby egentlig har tenkt med dette showet. For dette mangler oppfinnsomheten og nytenkningen som preger produksjonene Ylvisåker har laget og spilt i selv, og det mangler også vågemotet mange av produksjonene til Ulfsby preges av. Kanskje ble det for mange kokker og for mye søl.

Det er lov å forvente mer enn et middels show av størrelser som Vidar Magnussen og Calle Hellevang-Larsen. Veien dit går gjennom mindre forutsigbarhet og mer galskap.

